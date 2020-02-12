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Türkiye ile Almanya'dan eş zamanlı operasyon: Onlarca kişi yakalandı

İstanbul’da kurdukları çağrı merkezi üzerinden Almanya’daki yaşlı Alman vatandaşlarını kendilerini polis ve savcı olarak tanıtarak 3 milyon Euro dolandıran aralarında Almanya vatandaşlarının da bulunduğu 76 kişiye yönelik eş zamanlı operasyon.
Türkiye ile Almanya'dan eş zamanlı operasyon: Onlarca kişi yakalandı

Almanya Federal Kriminal Polis Teşkilatı,(BKA) Almanya’da yaşayıp, şirket kurmuş ve Alman dilini iyi bilen F. Ö. liderliğinde kurulan çıkar amaçlı suç örgütü tespit etti. BKA’nın rapor haline getirdiği araştırmaya göre, uluslar arası çete İstanbul’da çağrı merkezi kurdu. Örgüt üyeleri kendilerini polis ve savcı olarak tanıtarak Almanya’daki yaşlı Alman vatandaşlarını 3 milyon Euro dolandırdı. dolandırdı. Vurgun paraları Alman örgüt üyeleri tarafından Almanya’dan kara ve hava yoluyla İstanbul’a getirildi.

B.K.A’nın ulaştığı bilgileri Türk makamlarıyla paylaşmasının ardından Mali Suçlarla Mücadele Şube Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, KOM Daire Başkanlığı koordinesinde çalışma yürüttü. Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü soruşturma kapsamında, dolandırılanlara ek olarak 20’ye yakın Alman vatandaşının da dolandırıldığı belirlendi. Türk polisi bu bilgiyi de Alman polisiyle paylaştı.

Sabah saatlerinde Türkiye ve Almanya’da eş zamanlı operasyon başlatıldı. Türkiye’de, Antalya ve Muğla’da 31 Türk, 5 Alman, Almanya’da 21 Alman, 15 Türkiye, 1 Arnavutluk, 2 Brezilya ve 1 Polonyalı’nın yakalanması için operasyonun sürdüğü bildirildi.

Operasyonun, KOM Daire Başkanlığı koordinesinde Mali suçlarla ilgili uluslar arası ilk operasyon olduğu bildirildi.

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