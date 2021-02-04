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Türkiye ile Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası Arasındaki Katkı Anlaşması yürürlüğe girdi

Türkiye ile Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD) arasında 10 Kasım 2020'de imzalanan Katkı Anlaşması'nın yürürlüğe girmesine ilişkin karar Resmi Gazete'de yayımlandı.
Türkiye ile Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası Arasındaki Katkı Anlaşması yürürlüğe girdi

"Türkiye'nin Doğu Avrupa Enerji Verimliliği ve Çevre Ortaklığı Bölgesel Fonuna Katılımına İlişkin Türkiye ve Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası Arasındaki Katkı Anlaşması", Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından temsil edilen katkı sağlayıcı konumundaki Türkiye ile EBRD arasındaki "Katkı Sağlayıcının Doğu Avrupa Enerji Verimliliği ve Çevre Ortaklığı Bölgesel Fonu"na katkısı ve taahhüdüne ilişkin yapıldı.

Bu kapsamda, Türkiye, söz konusu fona 600 bin avro katkı sağlayacak. Bu fon Azerbaycan'daki çevre projelerinde kullanılacak.

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