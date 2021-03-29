Türkiye ile Azerbaycan arasında kimlikle seyahatin başlayacağı tarih belli oldu

Dışişleri Bakanlığı, Azerbaycan ile Türkiye arasında kimlikle seyahatin 1 Nisan'da başlayacağını duyurdu.

Türk Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada şu ifadeler kullandı;

"10 Aralık 2020 tarihinde Bakü'de imzalanan Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Azerbaycan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Kimlikle Seyahat Protokolü’nün iç onay süreci her iki ülke bakımından sonuçlanmıştır. Söz konusu Protokol, 1 Nisan 2021 tarihi itibariyle yürürlüğe girecektir.

Böylelikle, iki ülke vatandaşları, Türkiye ve Azerbaycan arasındaki doğrudan seyahatlerini pasaporta ihtiyaç duymadan, yalnızca yeni tip kimlik kartı ibraz ederek yapabileceklerdir.

Can Azerbaycan’la 1 Nisan 2021 tarihi itibariyle hayata geçecek yeni düzenleme, ülkelerimiz arasındaki "iki devlet, tek millet" söyleminde ifade bulan güçlü kardeşlik bağlarını daha da pekiştirecektir."