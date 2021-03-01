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Türkiye ile Azerbaycan arasında kültür ve sanat ilişkileri artırılacak

Türkiye ile Azerbaycan arasında, kültür ve sanat alanlarında ikili ilişkilerin geliştirilmesine yönelik 1. Kültür Karma Komisyonu toplantısının protokolleri düzenlenen törenle imzalandı.
Türkiye ile Azerbaycan arasında kültür ve sanat ilişkileri artırılacak

Bakan Ersoy, resmi temaslar dolayısıyla Türkiye'de bulunan Azerbaycan Kültür Bakanı Anar Kerimov ile bir araya geldi. Türkiye ile Azerbaycan arasında ilki gerçekleştirilen 'Kültür Karma Komisyonu' toplantısı sonrası Kültür ve Turizm Bakanlığında gerçekleştirilen görüşmenin ardından iki Bakan ülkeler arasında hazırlanan protokollerin imza törenine katıldı.

'ORTAKLIĞIMIZI DUYURMAK İSTİYORUZ'

Törende konuşan Bakan Ersoy, toplantının çok verimli geçtiğini, ilk fırsatta Azerbaycan'ı ziyaret edeceklerini söyledi. Türkiye ile Azerbaycan 1. Kültür Karma Komisyonu toplantısı sonrasında imzalanan protokollerin bundan sonra ülkeler arasında yapılacak iş birliklerinin sonuçlanması açısından çok faydalı olduğunu dile getiren Ersoy, "İki ülke arasında ezelden beri gelen tarihi mirasımız var. İki kardeş ülkenin birbirine daha fazla kaynaşması, ortak projelerin daha iyi geliştirilmesi için birlikte hareket edeceğiz. Sinema konusunda ortak işbirliğinin artırılması gerekiyor. Türkiye dünyada dizi film ihracatında ikinci sırada ve çok deneyimli. Ayrıca restorasyonlar konusunda da Türkiye, ulusal ve uluslararası düzeyde çok yoğun restorasyon çalışmaları yürüten bir ülke. Onlarla ilgili deneyimlerimizi de Azerbaycanlı kardeşlerimizle paylaşacağız ve onlara aktaracağız. İki tarafın kurumları birbirlerini ziyaret ederek bu deneyimlerin hem aktarılması hem geliştirilmesi konusunda gayret gösterecekler. Bu faaliyetleri de artırıp kardeşliğimizi, ortaklığımızı duyurmak istiyoruz" dedi.

Azerbaycan Kültür Bakanı Anar Kerimov, Türkiye'de bulunmaktan dolayı mutlu olduğunu, iki ülke arasındaki iş birliğinin güçlendirilmesi ve geliştirilmesi için bu ziyaretin büyük önem taşıdığına vurgu yaptı. Konuşmaların ardından Türkiye ve Azerbaycan 1. Kültür Karma Komisyonu toplantısının protokolleri iki ülkenin Bakanlık bürokratları tarafından imzalandı.

Kaynak: Haber Kaynağı
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