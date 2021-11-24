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Türkiye ile BAE arasında 10 anlaşma imzalandı

TÜRKİYE ile Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) arasında birçok alanda iş birliğini kapsayan 10 ayrı anlaşmanın imza töreni Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Abu Dabi Veliaht Prensi Şeyh Muhammed bin Zayed Al Nahyan'ın katılımıyla gerçekleşti.
Türkiye ile BAE arasında 10 anlaşma imzalandı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, resmi ziyaretlerde bulunmak üzere Türkiye’ye gelen Abu Dabi Veliaht Prensi Nahyan ile baş başa görüştü, ardından heyetler arası görüşme yapıldı. Görüşmelerin sonrasında ortak imza törenine geçildi. İki ülke arasında birçok alanı kapsayan 10 ayrı anlaşma imzalandı.

Buna göre, Türkiye Cumhuriyeti ve Birleşik Arap Emirlikleri arasında Kara Paranın Aklanması ve Terörizmin Finansmanının Önlenmesi bağlamında Mali Bilgilerin Değişimine İlişkin Mutabakat Muhtırası, Abu Dabi Liman Şirketi ile Türkiye Varlık Fonu (TVF) arasında Mutabakat Muhtırası, Abu Dabi Kalkınma Holdingi (ADQ) ile TVF arasında Mutabakat Muhtırası ve ayrıca iş birliğine yönelik Mutabakat Muhtırası, ADQ ile Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi arasında Mutabakat Muhtırası, Abu Dabi Menkul Kıymetler Borsası ile Borsa İstanbul arasında Mutabakat Muhtırası, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası ile BAE Merkez Bankası arasında iş birliğine yönelik Mutabakat Zaptı, Türkiye Cumhuriyeti ve BAE arasında gümrük konularında İdari İş Birliği ve Ortaklık Anlaşması, enerji alanında iş birliğine yönelik Mutabakat Muhtırası, çevre alanında İş Birliği Mutabakat Zaptı imzalandı.

Anlaşmaları, Türkiye adına Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu, Borsa İstanbul A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Erişah Arıcan, TVF Genel Müdürü Salim Arda Ermut ile Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi Başkanı Burak Dağlıoğlu imzaladı.

Öte yandan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun, aralık ayında Birleşik Arap Emirlikleri'ne bir ziyaret gerçekleştireceği öğrenildi.

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