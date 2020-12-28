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Türkiye ile Belarus arasında müzakereler başladı

Türkiye ile Belarus arasındaki ticaretin 1,5 milyar dolara çıkarılması hedefine yönelik atılan adımlar kapsamında bir hizmet ticareti anlaşması akdedilmesine yönelik müzakerelerin ilk turu gerçekleştirildi.
Türkiye ile Belarus arasında müzakereler başladı

Ticaret Bakanlığından aldığı bilgiye göre, Türkiye ile Belarus arasında "Müzakere Çerçeve Belgesi" 10 Haziran 2020'de Minsk'te imzalanarak, müzakerelerin hukuki temeli oluşturulmuştu.

İki ülkeden ilgili bakanlıkların yoğun çalışmaları doğrultusunda, kapsamlı bir hizmet ticareti anlaşması akdedilmesine yönelik müzakerelerin ilk turu gerçekleştirildi.

İlk tur müzakereler, e-ticaret, taşımacılık, mali hizmetler, telekomünikasyon, posta-kurye hizmetleri gibi 11 farklı alanda, her iki ülkeden 50'den fazla temsilcinin katılımıyla çevrim içi yapıldı.

Müzakerelerin, iki ülke arasındaki mal ve hizmet ticaretinin yanı sıra Türkiye'nin Rusya Federasyonu başta olmak üzere, Avrasya Ekonomik Birliği pazarına erişimi bakımından da önemli olduğu değerlendiriliyor.

Müzakereler 2021'de devam edecek

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko, geçen yıl Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirdikleri baş başa ve heyetler arası görüşmelerin ardından düzenledikleri ortak basın toplantısında, iki ülke arasındaki ticaret hacmi hedefini 1,5 milyar dolara yükseltmek olarak belirlemişlerdi.

Belarus ile yapılmak üzere müzakerelerine başlanan hizmet ticareti anlaşmasının, kapsamı ve muhteviyatı itibarıyla mal ticareti de dahil, ikili ekonomik ilişkilere olumlu etkide bulunması ve Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Belarus Cumhurbaşkanı Lukaşenko'nun belirledikleri 1,5 milyar dolarlık ticaret hacmi hedefine de katkı sağlaması bekleniyor.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, Türkiye'nin Belarus'a 2019 yılında toplam ihracatı 543 milyon 111 bin dolar, bu yılın ocak-ekim döneminde de 467 milyon 381 bin dolar olarak gerçekleşti.

Türkiye'nin bu ülkeden ithalatı ise 2019 yılı toplamında 127 milyon 606 bin dolar, bu yılın 10 ayında da 165 milyon 74 bin dolar olarak kaydedildi.

Söz konusu anlaşmanın en kısa sürede tamamlanması amacıyla Ticaret Bakanlığı nezdinde 2021 yılında çalışmalara devam edilmesi planlanıyor.

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