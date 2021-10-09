Türkiye ile İran arasındaki siyasi istişareler tamamlandı

Dışişleri Bakanlığı ,Türkiye ile İran arasındaki istişarelerde ikili ilişkilerin yanı sıra, Suriye, Afganistan, Kafkasya ve Yemen başta olmak üzere bölgesel ve uluslararası meselelere ilişkin görüş alışverişinde bulunulduğunu bildirdi.