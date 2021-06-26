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Türkiye ile İspanya'nın Bask bölgesi arasındaki ekonomik ilişkilerin ivme kazanması bekleniyor

Türkiye'nin Madrid Büyükelçisi olarak 1,5 ay önce görevine başlayan Dr. Burak Akçapar, 22-25 Haziran tarihlerinde Bask özerk bölgesine yaptığı ziyaretlerin ekonomik, siyasi ve kültürel anlamda çok olumlu geçtiğini söyledi.
Türkiye ile İspanya'nın Bask bölgesi arasındaki ekonomik ilişkilerin ivme kazanması bekleniyor

Başkent Madrid dışına ilk resmi ziyaretini Bask bölgesine yapan Akçapar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, temaslarında özellikle yeni ticaret kalemlerinin açılmasının yanı sıra değer ve tedarik zincirlerinin yeniden şekillenmesi sürecinde, bir üretim merkezi olarak Türkiye’nin sunduğu imkan ve fırsatları vurguladığını ifade etti.

"Henüz daha Madrid’e dönüş yolunda somut talepler almaya başladık ve çok memnun olduk." diyen Akçapar; San Sebastian, Bilbao ve Vitoria kentlerinde Ticaret Odaları ile Bask Ticaret ve Yatırım Ajansı ile yaptığı toplantılarda mevcut durum değerlendirilerek karşılıklı ticaret ve yatırım imkanları üzerinde görüş alışverişinde bulunulduğunu kaydetti.

Bask ziyaretinin normal şartlarda geçen yıl yapılmasının öngörüldüğünü ancak salgından dolayı bu döneme ertelendiğini aktaran Akçapar, bölgeyle ikili ekonomik ve ticari ilişkilerin mevcut potansiyelin gerisinde olmasının da bu ziyareti önemli kılan bir unsur olduğunu vurguladı.

Büyükelçi Akçapar, Bask bölgesindeki firmaların uluslararasılaşma ve gelişmişlik düzeyleri kapsamında, sektörel boyutta ilişkilerin geliştirilmesi ve hedef sektörler seçilerek iş birliği yapılması üzerinde hemfikir olunduğunu ifade etti.

Sektörleri birbiriyle tanıştıracak ve yakınlaştıracak ortak bir çalışma yürütülmesi hususunda karar aldıklarını söyleyen Akçapar, mevcut iş birliklerinin yoğunlaştırılmasının yanı sıra Türkiye'deki yatırımlar ve ikili ticaretin artırılmasını teminen etkin bir tanıtım yapılabilmesi amacıyla çevrim içi seminerler ve çalıştayların kısa ve orta vadede düzenlenmesinin öngörüldüğünü belirtti.

Bask'ın İspanya’nın başlıca sanayileşmiş bölgelerinden biri olduğunu hatırlatan Akçapar, "Salgının küresel tedarik/değer zincirlerinin güvenilirliği ile ulaşılabilirliğin önemini ortaya çıkardığı bu yeni ortamda, ülkemizle sağlık, otomotiv, bilgi teknolojileri, elektrikli eşya, endüstriyel makine, ev eşyaları, havacılık, ulaşım, ambalaj sanayi ve enerji gibi sektörlerde birbirini tamamlayacak şekilde iş birliğine gidilmesi de üzerinde görüş birliği sağlanan bir diğer alan olmuştur." şeklinde konuştu.

Büyükelçi, ziyarette ayrıca, Türkiye’de yatırımı olan veya yatırım yapmak isteyen Bask bölgesindeki firmalarla da görüşüldüğünü, Türkiye’deki yatırım olanakları ve teşvikler hakkında bilgilendirmede yapıldığını, mevcut yatırımların ilerletilmesi hususunda yeni bağlantılar kurularak ilişkilerin kuvvetlendirildiğini söyledi.

Diğer yandan Bask Özerk Hükümet Başkanı İnigo Urkullu ile de görüştüğünü belirten Büyükelçi Akçapar, "Türkiye-İspanya arasında her alanda mevcut olan çok iyi düzeydeki ilişkiler çerçevesinde, Bask bölgesiyle de ilişkilerin farklı alanlarda geliştirilmesini için yeni imkanlar yaratılması konusunda hem fikir olduk. Ayrıca ilişkileri olumsuz etkileme potansiyeli olan hususları da önceden değerlendirme gerekliliğinde mutabık kaldık." dedi.

Eğitim ve kültür alanlarındaki ilişkilerin de artırılması için San Sebastian ve Bilbao belediye başkanları ve Deusto Üniversitesi rektörüyle görüşmeler yaptığını ifade eden Akçapar, Bask bölgesinin ve Türkiye'nin terörle mücadelesi kapsamında Terör Kurbanları Anma Merkezini de ziyaret ettiğini aktardı.

Büyükelçi Akçapar, Bask yerel basınına da mülakatlar vererek Türkiye’nin bölgesel ilişkileri, İspanya ile ilişkileri, Türkiye-AB ilişkileri, Türkiye'nin dış politikadaki tutum ve hedefleri hakkında kapsamlı bilgilendirme yaptığını kaydetti.

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