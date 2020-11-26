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Türkiye ile Katar arasında 10 anlaşma imzalandı

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan ile Katar Emiri Şeyh Temim Bin Hamad El-Sani'nin katılımı ile iki ülke arasında 10 anlaşma imzalandı.
Türkiye ile Katar arasında 10 anlaşma imzalandı

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Katar Emiri El-Sani baş başa görüşmenin ardından, Türkiye-Katar Yüksek Stratejik Komite 6'ncı Toplantısı’na başkanlık etti. Toplantının ardından Erdoğan ve El-Sani anlaşma imza törenine katıldı. Törende 10 anlaşmanın yanı sıra ortak bildiriye de imza atıldı. İstinye Park Hisselerinin Devrine Dair Anlaşma’ya Doğuş Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ferit Şahenk ile Katar Yatırım İdaresi Yönetim Kurulu Başkanı Mansur bin İbrahim El Mahmoud, Haliç Altın Boynuz Projesine Yapılacak Potansiyel Ortak Yatırıma İlişkin Mutabakat Zaptı’na Haliç Altın Boynuz Marina Turizm Gayrımenkul İnşaat Yatırım A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Fettah Tamince ile Katar Yatırım İdaresi Yönetim Kurulu Başkanı Mansur bin İbrahim El Mahmoud imza attı.

İMZALAR ATILDI

Daha sonra sırasıyla İstanbul Menkul Kıymetler Borsası’ndan Hisse Senedi Alımına Dair Mutabakat, Global Liman İşletmeleri ve QTerminals W.L.L Arasında Ortadoğu Antalya Liman İşletmeleri A.Ş.’nin Hisse Devrine ve Satın Alımına Dair Anlaşma, Türkiye Cumhuriyeti Ticaret Bakanlığı ve Katar Devleti Serbest Bölgeler İdaresi Arasında Serbest Bölgeler Alanında Ortak Tanıtım Faaliyetleri Hakkında Mutabakat Zaptı, Türkiye Cumhuriyeti Ticaret Bakanlığı ile Katar Devleti Ticaret ve Sanayi Bakanlığı Arasında Ortak Ekonomik ve Ticaret Komisyonu Kurulmasına Dair Ortak Deklarasyon, Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Katar Devleti Hükümeti  Arasında Su Yönetimi Alanında İşbirliği Mutabakat Zaptı, Türkiye Cumhuriyeti Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Katar Devleti Maliye Bakanlığı Arasında Geliştirilmiş Ekonomik ve Mali İşbirliği Alanında Mutabakat Zaptı, Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Katar Devleti Hükümeti Arasında Aile, Kadın ve Sosyal Hizmetler Alanlarında İşbirliğine İlişkin Mutabakat Zaptı, Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı Diplomasi Akademisi ile Katar Devleti Dışişleri Bakanlığı Diplomasi Enstitüsü Arasında Diplomat Değişimine İlişkin Niyet Beyanı ile Türkiye Cumhuriyeti ve Katar Devleti Arasında Yüksek Stratejik Komite Altıncı Toplantısı Ortak Bildirisi imzalandı.

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