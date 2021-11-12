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Türkiye ile Kazakistan arasında 'sınır ötesi merkezler' alanında mutabakat zaptı imzalandı

Türkiye ile Kazakistan arasında "Türkiye-Kazakistan Sınır Ötesi Merkezlerde İş Birliği Mutabakat Zaptı" imzalandı.
Türkiye ile Kazakistan arasında 'sınır ötesi merkezler' alanında mutabakat zaptı imzalandı

Mutabakat zaptının imza töreni İstanbul'da Ticaret Bakanı Mehmet Muş ve Kazakistan Ticaret ve Entegrasyon Bakanı Bakhyt Sultanov'un katılımıyla gerçekleşti.

İmza töreni öncesinde Türkiye ve Kazakistan heyetleri arasında görüşme yapıldı. Görüşmenin ardından Türkiye-Kazakistan Sınır Ötesi Merkezlerde İş birliği Mutabakat Zaptı" Ticaret Bakanı Mehmet Muş ve Kazakistan Ticaret ve Entegrasyon Bakanı Bakhyt Sultanov tarafından imzalandı.

Kaynak: Haber Kaynağı
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