Türkiye ile Macaristan arasında 'eğitim' alanında iş birliği protokolü imzalandı

MİLLİ Eğitim Bakanı Mahmut Özer ile Macaristan Dışişleri ve Dış Ticaret Bakanı Peter Szijjarto tarafından iki ülke arasında eğitim alanında iş birliği protokolü imzalandı.