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Türkiye ile Macaristan arasındaki sorun çözüldü

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Macaristan ile yapılan müzakereler sonucu yaşanan transit geçiş belgesi sorununun çözüldüğünü açıkladı.
Türkiye ile Macaristan arasındaki sorun çözüldü

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, “Türkiye-Macaristan Kara Ulaştırması Karma Komisyon Toplantısı”nın 25-26 Kasım tarihlerinde video konferans yoluyla yapıldığını duyurdu. Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, Macaristan heyeti ile yapılan müzakereler sonucunda mevcut geçiş belgesi kotasının Türk tarafı için 3 bin adet ikili geçiş belgesi, 36 bin adet transit geçiş belgesi, bin adet üçüncü ülke geçiş belgesi, Macar tarafı için 3 bin adet ikili geçiş belgesi, 15 bin adet transit geçiş belgesi, 8 bin adet üçüncü ülke mevcut geçiş belgesi kotasının aynı kalması yönünde mutabık kalındığı bildirildi.

MACARİSTAN’DAN TEMİN EDİLECEK TOPLAM TRANSİT GEÇİŞ BELGESİ SAYISI 110 BİNE YÜKSELDİ

Açıklamada, mevcut sisteme ilave olarak Macaristan ile yıllardır çözülemeyen transit geçiş belgesi sorununa çözüm amacıyla 2021 yılında deneme amaçlı olarak Macaristan’da geçerli bin 566 UBAK belgesinin kullanılmaması, bunun karşılığında Türk taşımacılara 2021 yılında ilave olarak 74 bin adet transit belge verilmesinin kararlaştırıldığı, ayrıca 3 bin adet olan ikili geçiş belgesinin toplam 5 bin adet olacağı bildirildi. Bu şekilde Macaristan’dan temin edilecek toplam transit geçiş belgesi sayısının 110 bine, toplam ikili geçiş belgesi sayısının ise 5 bine yükseleceği ifade edildi.

SIKINTI YAŞANMASI DURUMUNDA TÜRK TAŞITLARI UBAK BELGELERİNİ KULLANMAYA DEVAM EDECEK

Bakanlık, ayrıca Türk taşımacıları için 2020 yılında alınan 2 bin 200 adet transit geçiş belgesine ilave olarak bin adet daha verileceğini, yine 2021 yılının Mayıs ayında tarafların bir araya gelerek ikili taşıma pazarını ve geçiş belgesi sayılarını görüşeceğini duyurdu. Sıkıntı yaşanması durumunda ise Türk taşıtları UBAK belgelerini kullanmaya devam edecek.

Alınan kararla ilgili değerlendirmede bulunan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, “Macaristan heyeti ile yaptığımız Kara Ulaştırması Karma Komisyonu toplantısında taşımacılarımızın Avrupa’ya gerçekleştirdiği taşımalarda büyük bir sorun olan Macaristan Transit Geçiş Belgesi sorununu çözdük. Ülkemize ve sektörümüze hayırlı olsun” dedi.

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