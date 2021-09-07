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Türkiye ile Mısır arasında yeni dönem! Peş peşe görüşmeler

Türkiye ile Mısır arasında 8 yıl sonra sıcak rüzgarlar esiyor. Kahire’de gerçekleşen görüşmelerin ardından Dışişleri Bakan Yardımcısı Hamdi Sanad Loza başkanlığındaki Mısır heyetiyle Ankara’da ikinci tur görüşmeleri başladı.
Türkiye ile Mısır arasında yeni dönem! Peş peşe görüşmeler

Önce istihbarat seviyesinde başladı, sonra diplomatlar karşılıklı olarak bir araya geldi. Ardından da Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Mısırlı mevkidaşı Samih Şükri ile telefonda görüştü.

2013'teki askeri darbenin ardından gerilen Ankara-Kahire arasında temaslar yeniden başladı.

Türkiye-Mısır ilişkilerinde yeni bir döneme giriliyor.

MISIR HEYETİ ANKARA'DA!

Mayıs ayında Dışişleri Bakan Yardımcısı Sedat Önal liderliğindeki Türk heyetinin Mısır'ın başkenti Kahire'ye gerçekleştirdiği 2 günlük ziyaretin ardından bugün Mısır heyeti Ankara'ya geldi. 

Mısır Dışişleri Bakan Yardımcısı Hamdi Sanad Loza başkanlığındaki heyetle Türk tarafı arasında görüşmelerin ikinci turu başladı.

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