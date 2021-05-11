Türkiye ile Mısır'dan İsrail görüşmesi! Arap Birliği, BM ve AB'den açıklama

Türkiye, İsrail'in Mescid-i Aksa ve Gazze saldırılarına karşı Müslüman devletleri harekete geçirmeye çalışıyor.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Suudi Arabistan'da Mısırlı mevkidaşı Semih Şükri ile telefonda görüştü. İkili, İsrail'in saldırganlığına karşı atılacak adımları ele aldı.

Dışişleri Bakanı, Riyad'da Ürdünlü mevkidaşıyla da görüştü.

Çavuşoğlu, konuya ilişkin Fas Dışişleri Bakanı Nasser Bourita, İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, Cezayir Dışişleri Bakanı Sabri Bukadum, Pakistan Dışişleri Bakanı Şah Mahmud Kureyşi ve Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, İslam İşbirliği Teşkilatı Genel Sekreteri Yusuf el Useymin, Filistin Dışişleri Bakanı Riyad el Maliki, Tunus Dışişleri Bakanı Osman el-Cerendi ile de telefonda görüşmüştü.

Çavuşoğlu dün, ikili ilişkileri ele almak, başta Mescid-i Aksa'daki saldırılar ve Filistin halkına yönelik zulüm ile bölgeyi ilgilendiren önemli konuları görüşmek üzere Suudi Arabistan'a gitmişti.



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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da, Filistin Devlet Başkanı Abbas, Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye, Ürdün Kralı 2. Abdullah ve Kuveyt Emiri Şeyh Nevvaf el-Ahmed el-Cabir es-Sabah ile de telefon görüşmesi gerçekleştirmişti.

TÜRK DIŞİŞLERİNDEN GAZZE'YE YAPILAN SALDIRIYA TEPKİ

"İsrail'in Gazze Şeridinde başlattığı ve aralarında çocukların da bulunduğu çok sayıda masum insanın hayatını kaybetmesine yol açan hava saldırılarını şiddetle telin ediyor, saldırıda hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyoruz. Mukaddes Ramazan ayında Doğu Kudüs ve Batı Şeria'da Filistin halkını topraklarından sürmeye çalışan ve Mescid-i Aksa'da ibadet etmek isteyen Filistinlilere müdahalede bulunan İsrail, Filistin topraklarında olayların bu raddeye ulaşmasının baş sorumlusudur. İsrail'in söz konusu saldırgan ve tahrikkar politikalarının Orta Doğu'da şiddetin sona erdirilmesine ve diyalog ve uzlaşının hakim kılınmasına yönelik çabalara katkı sağlamayacağı açıktır. İsrail yönetiminin, ayrımsız ve orantısız güç kullanmak suretiyle Filistin halkının meşru hak ve taleplerini bastıramayacağını artık idrak etmesi ve bölgede husumet ve gerilimi daha da artırmaktan başka bir amaca hizmet etmeyen bu tür askeri yöntemlere derhal son vermesi sağlanmalıdır. Sayın Bakanımız, bölgede gerilimin düşürülmesine ve İsrail'in saldırgan tutumuna son vermesinin sağlanmasına yönelik olarak BM, İİT ve diğer uluslararası platformlarda atılabilecek adımlara ilişkin olarak İİT Genel Sekreterinin yanı sıra, bölge ülkeleri ve çeşitli Avrupa ülkelerindeki mevkidaşlarıyla telefon görüşmeleri gerçekleştirmektedir."

BİR AÇIKLAMA DA ARAP BİRLİĞİ'NDEN

Arap Birliği Genel Sekreteri Ahmed Ebu Gayt, İsrail'in Gazze'ye düzenlediği hava saldırılarına tepki gösterdi. Gayt, 24 kişinin hayatını kaybettiği saldırıları kınayarak, "sorumsuzluk" olarak nitelendirdi. Kudüs'te yaşanan tehlikeli olayların sorumlusunun İsrail olduğunu belirten Gayt, uluslararası topluluklara şiddeti durdurma çağrısında bulundu.

Birleşmiş Milletler (BM), işgal altındaki topraklarda İsrail şiddetinin artmasından "derin endişe" duyduğunu açıkladı.

Bir AB yetkilisi ise, Şeyh Cerrah'ta insanların evlerinden edilmesinin uluslararası hukuka aykırı olduğunu söyledi.



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KUDÜS'TE NELER YAŞANDI?

Günlerdir Şeyh Cerrah'ta Filistinlilerin evlerine hukuksuz şekilde el koyan ve gerginliği tırmandıran İsrail yönetimi, geçtiğimiz günlerde Mescid-i Aksa'ya saldırmıştı. İsrail polisi, Aksa'da iftar eden ve ibadet yapan Müslümanları hedef almış, göz yaşartıcı gaz ve plastik mermi kullanmıştı. Filistinliler ise Harem-üs Şerif'ten ayrılmayarak, nöbet tutmaya başlamıştı. İsrail polisi ise ertesi sabah, işgal altındaki Mescid-i Aksa'da baskınları önlemek için nöbet tutan Filistinlilere müdahale etmişti. Bu müdahale sonrası yüzlerce Müslüman yaralanmıştı. Aynı günün akşamında ise Gazze'ye İsrail jetleri tarafından hava saldırısı düzenlendi. Saldırıda 24 sivil ölürken 100'den fazla insan yaralandı.