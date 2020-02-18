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Türkiye ile Rusya'nın ortak devriyeleri yeniden başladı

Rusya'nın Suriye'deki Tarafları Uzlaştırma Merkezi, Rus askeri polisi ve TSK'nın Türkiye-Suriye sınırında devriye gerçekleştirdiğini bildirdi.
Türkiye ile Rusya'nın ortak devriyeleri yeniden başladı

Rusya’nın Suriye’deki Tarafları Uzlaştırma Merkezi Başkanı Oleg Juravlyov, basın toplantısında, "Kamışlı-Şeyrek-Dellik-Kasra-Arada-Kebira-Tavrat-Şevkat-Dellik-Şeyrek-Kamışlı güzergahında yeni ortak Rus-Türk devriyesi gerçekleştirdi" ifadelerini kullandı.

Rus askeri polis birliklerinin Halep ve Rakka bölgelerinde de devriye görevine devam ettiğini söyleyen Juravlyov, ayrıca hava devriyesinin de gerçekleştiğini dile getirdi.

Tüm etkinliklerin onaylanan plana göre ve olaysız geçtiği kaydedildi.

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