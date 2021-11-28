  • BIST 1.776,41
  • Altın 702,32
  • Dolar 12.2478
  • Euro 13.8849
  • Ankara 17 °C
  • İstanbul 17 °C
  • İzmir 23 °C
  • Konya 17 °C
»

Türkiye ile Türkmenistan arasında 8 anlaşma imzalandı

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Türkmenistan Devlet Başkanı Gurbanguli Berdimuhamedov huzurunda iki ülke arasında 8 anlaşma ile ortak bildiri imzalandı.
Türkiye ile Türkmenistan arasında 8 anlaşma imzalandı

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Berdimuhamedov'un, Oğuzhan Köşkü'ndeki baş başa görüşmesinin ardından çeşitli anlaşmalar imza altına alındı.

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı ve Türkmenistan Devlet Başkanı'nın ortak bildirisi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Türkmenistan Devlet Başkanı Gurbanguli Berdimuhamedov tarafından imzalandı.

"Türkiye Radyo Televizyon Kurumu (TRT) ile Türkmenistan Televizyon, Radyo ve Sinemacılık Devlet Komitesi Arasında İşbirliği Mutabakat Zaptı"nı, TRT Genel Müdürü Mehmet Zahid Sobacı ile Türkmenistan Televizyon, Radyo ve Sinemacılık Devlet Komitesi Başkanı Arslan Aşirov imzaladı.

"Türkiye Radyo Televizyon Kurumu ile Türkmenistan Devlet Haber Ajansı Arasında İşbirliği Mutabakat Zaptı", TRT Genel Müdürü Mehmet Zahid Sobacı ile Türkmenistan Devlet Haber Ajansı Başkanı Merdan Gazakbayev tarafından imza altına aldı.

Anadolu Ajansı ile Türkmenistan Devlet Haber Ajansı Arasında İşbirliği Anlaşması
"Anadolu Ajansı (AA) ile Türkmenistan Devlet Haber Ajansı Arasında İş Birliği Anlaşması" Anadolu Ajansı Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Serdar Karagöz ile Türkmenistan Devlet Haber Ajansı Başkanı Merdan Gazakbayev tarafından imzalandı.

"Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Türkmenistan Hükümeti Arasında Sağlık ve Tıp Bilimleri Alanında İşbirliği Anlaşması"na Ticaret Bakanı Mehmet Muş ile Türkmenistan Sağlığı Koruma ve İlaç Sanayi Bakanı Nurmuhammed Amannepesov imza attı.

"Tarım ve Orman Bakanlığı ile Türkmenistan Türkmen Atları Devlet Birliği Arasında Atçılık Alanında İşbirliğine İlişkin Mutabakat Zaptı"nı Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli ile Türkmenistan Türkmen Atları Devlet Birliği Genel Müdürü Ahmed Berdiyev imzaladı.

İki ülke hükümetleri arasındaki, "Ortak Türkmen-Türk Genel Eğitim Okuluna İlişkin Mutabakat Zaptı ve Yönetmelik", Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer ve Türkmenistan Bakanlar Kurulu Başkan Yardımcısı Sapardurdu Toyliyev tarafından imzalandı.

"Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası ile Türkmenistan Merkez Bankası Arasında İşbirliği Mutabakat Zaptı" ise Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Türkmenistan Merkez Bankası Başkanı Gadırgeldi Müşşikov tarafından imza altına aldı.

İki ülke Dışişleri Bakanlıkları arasında "Protokol Alanında İşbirliğine Dair Mutabakat Zaptı" Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile Türkmenistan Bakanlar Kurulu Başkan Yardımcısı, Dışişleri Bakanı Raşid Meredov tarafından imzalandı.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • PKK'nın beli kırıldı: Son 180 terörist!28 Kasım 2021 Pazar 10:00
  • Bakan Yanık: Müslüme cinayetinde soruşturma ilerledikçe, çok detay ortaya çıkmaya başladı28 Kasım 2021 Pazar 09:55
  • Bursa'daki trafik kazasında vefat eden Genç İHH gönüllülerinin cenazeleri bugün defnedilecek28 Kasım 2021 Pazar 09:44
  • Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan Genç İHH gönüllüleri için başsağlığı mesajı28 Kasım 2021 Pazar 09:43
  • Doğu Anadolu Gözlemevi'ne kurulacak ayna Erzurum'a ulaştı28 Kasım 2021 Pazar 09:43
  • Mardin’de terör örgütü PKK’ya yönelik operasyonda 45 şüpheli gözaltına alındı28 Kasım 2021 Pazar 09:42
  • Erzincan'da yolcu otobüsü devrildi! Çok sayıda yaralı var28 Kasım 2021 Pazar 09:21
  • ABD'den yeni sevkiyat: Türkiye sınırında büyük gerilim!28 Kasım 2021 Pazar 09:15
  • Türkiye ve dünya gündemi28 Kasım 2021 Pazar 09:00
  • 2 trilyon dolarlık pazar! Türkiye yerini almaya başladı27 Kasım 2021 Cumartesi 16:20
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti