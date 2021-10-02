  • BIST 1.401,460
  • Altın 501,30
  • Dolar 8,8300
  • Euro 10,2300
  • Ankara 8 °C
  • İstanbul 15 °C
  • İzmir 19 °C
  • Konya 11 °C
»

Türkiye ile Yunanistan'ın istişari görüşmelerinin 63. turu 6 Ekim'de Ankara'da yapılacak

Dışişleri Bakanlığı, Türkiye ile Yunanistan'ın istişari görüşmelerinin 63. turunun, 6 Ekim'de Ankara'da yapılacağını duyurdu.
Türkiye ile Yunanistan'ın istişari görüşmelerinin 63. turu 6 Ekim'de Ankara'da yapılacak

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, iki ülke arasında yürütülen istişari görüşmelerin 63. turu 6 Ekim'de başkentte gerçekleştirilecek.

Görüşmelerin bir önceki turu 16 Mart'ta Yunanistan'ın başkenti Atina'da, 61. turu ise ocakta İstanbul’da düzenlenmişti.

Daha önce "istikşafi" nitelemesi kullanılan görüşmeler için "istişari" ifadesi kullanılmaya başlanmıştı.

Türkiye ile Yunanistan bu görüşmelerle Ege ve Akdeniz'e yönelik sorunların çözülmesini hedefliyor.

İki ülke, Ege sorunlarına her iki tarafın da kabul edebileceği "adil, kalıcı ve kapsamlı" çözüm için zemin hazırlamak amacıyla görüşmelere 12 Mart 2002'de Ankara'da başlamıştı.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Kalın'dan flaş mesaj: ABD ve Rusya'ya tanındıysa biz de bu hakka sahibiz02 Ekim 2021 Cumartesi 09:15
  • Türkiye ile Yunanistan'ın istişari görüşmelerinin 63. turu 6 Ekim'de Ankara'da yapılacak02 Ekim 2021 Cumartesi 09:14
  • Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yeni anayasa milletimize vereceğimiz en güzel 2023 hediyesi olacak02 Ekim 2021 Cumartesi 09:12
  • İnegöl'de kaybolduğu sanılan kişi, arama çalışmalarına katıldığı haberlerini yalanladı02 Ekim 2021 Cumartesi 09:12
  • BM Acil Yardım Koordinatörü Griffiths Antalya Diplomasi Forumu'nun ADF120Sec uygulamasına katıldı02 Ekim 2021 Cumartesi 09:07
  • Irak'ın kuzeyinde 4 terörist etkisiz hale getirildi02 Ekim 2021 Cumartesi 09:05
  • Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: Cami mimarisi standartları projemiz elhamdülillah tamamlanmış durumda02 Ekim 2021 Cumartesi 09:05
  • Yüksekova'da terör mağduru aileler yeni yuvalarına kavuşuyor02 Ekim 2021 Cumartesi 09:03
  • Atama karaları Resmi Gazete'de02 Ekim 2021 Cumartesi 09:03
  • Toyota üretimi ağustosta yarı iletken açığı sonucu son bir yılda ilk kez düştü02 Ekim 2021 Cumartesi 08:56
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti