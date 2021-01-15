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Türkiye ile Yunanistan'ın NATO'daki görüşmelerinin kaldığı yerden devam etmesi bekleniyor

Türkiye ile Yunanistan askeri heyetleri arasında NATO Karargahı'nda yapılan teknik görüşmelerin gelecek hafta yeniden başlaması bekleniyor.
Türkiye ile Yunanistan'ın NATO'daki görüşmelerinin kaldığı yerden devam etmesi bekleniyor

Türkiye ile Yunanistan askeri heyetleri arasında NATO Karargahı'nda yapılan teknik görüşmelerin gelecek hafta yeniden başlaması bekleniyor.

Türkiye-Yunanistan askeri heyetleri arasında "ayrıştırma usullerinin" ele alındığı teknik toplantıların yapılması, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'in görüşmesi sonrasında kararlaştırılmış ve hayata geçirilmişti.

NATO Karargahı'nda yapılan toplantılar sonucunda 2 Ekim 2020'de "genel ilkelerde" ortak anlayışa varıldığı açıklanmıştı. 

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, Yunanistan'ın katılmaması nedeniyle bir süredir gerçekleştirilemeyen Türkiye ile Yunanistan arasında Doğu Akdeniz konusunda ayrıştırma usullerinin ele alınacağı görüşmelerin, gelecek hafta yeniden başlaması planlanıyor.

Kaynak: Haber Kaynağı
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