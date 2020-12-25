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Türkiye, İngiltere ile AB arasında uzlaşma sağlanmasını memnuniyetle karşıladı

Dışişleri Bakanlığı, İngiltere ile Avrupa Birliği (AB) arasında Brexit sonrası ilişkilerin geleceğine dair müzakerelerde uzlaşma sağlanmasını memnuniyetle karşılandığını bildirdi.
Türkiye, İngiltere ile AB arasında uzlaşma sağlanmasını memnuniyetle karşıladı

Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, bu anlaşmanın, İngiltere ile her alanda yakın ilişki içinde bulunan, aynı zamanda AB aday ülkesi ve AB ile Gümrük Birliğine sahip Türkiye'ye, hem AB hem İngiltere ile ilişkileri açısından yeni fırsatlar sunacağına inanıldığı belirtildi. 

Açıklamada, "Birleşik Krallık ile AB arasında Brexit sonrası ilişkilerin geleceğine dair müzakerelerde uzlaşıya varılmış olmasını memnuniyetle karşılıyoruz." ifadesi kullanıldı.

Ayrıca açıklamada, bu çerçevede, İngiltere ile Türkiye arasında Serbest Ticaret Anlaşması imzalanmasına yönelik hazırlıklarda son aşamaya gelindiği kaydedildi.

Kaynak: Haber Kaynağı
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