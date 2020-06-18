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Türkiye, Irak'tan PKK terörüyle mücadelede iş birliği bekliyor

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Aksoy, Irak Dışişleri Bakanlığının TSK'nın operasyonlarını protestolarına ilişkin, "Komşumuz Irak'ın, PKK terörüyle mücadelemizde, ülkemizle iş birliği ve uyum içerisinde hareket etmesini bekliyoruz." ifadesini kullandı.
Türkiye, Irak'tan PKK terörüyle mücadelede iş birliği bekliyor

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, Irak Dışişleri Bakanlığının protestoları hakkındaki soruya yazılı yanıtında, TSK tarafından Irak'ın kuzey bölgelerinde yürütülen "Pençe-Kartal" ve "Pençe-Kaplan" harekatlarının, Türkiye'nin ulusal güvenliğinin yanı sıra Irak'ın toprak bütünlüğü ve egemenliğini de tehdit eden PKK terör örgütünü hedef almakta olduğunu belirtti. 

Aksoy, "Komşumuz Irak'ın, PKK terörüyle mücadelemizde, ülkemizle iş birliği ve uyum içerisinde hareket etmesini bekliyoruz. Bu hususlar, Bağdat Büyükelçimiz tarafından ilgili Irak makamlarına da hatırlatılmıştır." ifadelerine yer verdi.

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