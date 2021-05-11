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Türkiye, İsrail'in Gazze'ye yönelik hava saldırılarını şiddetle lanetledi

Türkiye, İsrail'in Gazze'de çocukların da bulunduğu çok sayıda masum insanın hayatını kaybettiği hava saldırılarını şiddetle lanetledi.
Türkiye, İsrail'in Gazze'ye yönelik hava saldırılarını şiddetle lanetledi

Dışişleri Bakanlığı, İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırılara ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada, "İsrail’in Gazze Şeridinde başlattığı ve aralarında çocukların da bulunduğu çok sayıda masum insanın hayatını kaybetmesine yol açan hava saldırılarını şiddetle telin ediyor, saldırıda hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyoruz. Mukaddes ramazan ayında Doğu Kudüs ve Batı Şeria'da Filistin halkını topraklarından sürmeye çalışan ve Mescid-i Aksa'da ibadet etmek isteyen Filistinlilere müdahalede bulunan İsrail, Filistin topraklarında olayların bu raddeye ulaşmasının baş sorumlusudur." ifadeleri yer aldı.

İsrail'in söz konusu saldırgan ve tahrikkar politikalarının, Orta Doğu'da şiddetin sona erdirilmesine ve diyalog ve uzlaşının hakim kılınmasına yönelik çabalara katkı sağlamayacağının açık olduğu vurgulanan açıklamada, "İsrail yönetiminin, ayrımsız ve orantısız güç kullanmak suretiyle Filistin halkının meşru hak ve taleplerini bastıramayacağını artık idrak etmesi ve bölgede husumet ve gerilimi daha da artırmaktan başka bir amaca hizmet etmeyen bu tür askeri yöntemlere derhal son vermesi sağlanmalıdır." değerlendirmesi yapıldı.

Açıklamada, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun, bölgede gerilimin düşürülmesine ve İsrail'in saldırgan tutumuna son vermesinin sağlanmasına yönelik Birleşmiş Milletler, İslam İşbirliği Teşkilatı ve diğer uluslararası platformlarda atılabilecek adımlara ilişkin, İİT Genel Sekreteri Yusuf el Useymin'in yanı sıra bölgedeki ülkeler ve çeşitli Avrupa ülkelerindeki mevkidaşlarıyla telefon görüşmeleri gerçekleştirdiği vurgulandı.

Kaynak: Haber Kaynağı
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