  • BIST 1.139
  • Altın 511,862
  • Dolar 8,4123
  • Euro 9,8012
  • Ankara 11 °C
  • İstanbul 16 °C
  • İzmir 18 °C
  • Konya 13 °C
»

Türkiye İzmir için tek yürek

İzmir'deki depremin ardından yurdun bir çok kentinden yaraları sarmak için bölgeye yardım malzemesi gönderildi.
Türkiye İzmir için tek yürek

Tunceli Valiliğinden yapılan açıklamada, İzmir'deki depremin ardından kentte valilik ve kaymakamlıkların koordinesinde çalışma başlatıldığı belirtildi.

Açıklamada, "Hayırseverlerimiz ve sivil toplum kuruluşlarımızın desteği ile tedarik edilen 2 bin 537 adet battaniye, İzmir’deki depremzede vatandaşlarımıza ulaştırılmak üzere yola çıkmıştır. Tunceli sizinle, İzmir." ifadelerine yer verildi.

Ardahan valiliğinden yapılan açıklamada ise İzmir'deki depremzedeler için İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) koordinasyonunda yardım kampanyası başlatıldığı aktarıldı.

Açıklamada, yardım yapacak vatandaşların İl Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına (SYDV) müracaat etmeleri istendi.

Edirne
Edirne Belediyesi Recep Gürkan, belediye binası önünde gazetecilere yaptığı açıklamada, İzmir'de meydana gelen deprem sonrası yaraların sarılması için tüm Türkiye'nin seferber olduğunu söyledi.

Türk milletinin ne kadar güçlü olduğunun, zor günlerdeki dayanışma ruhuyla bir kez daha görüldüğünü kaydeden Gürkan, bölgede nelere ihtiyaç duyulduğunun açıklandığını, kuru gıda paketi ve hijyen kitlerinin yanı sıra Kovid-19'un da devam etmesi nedeniyle maske ve dezenfektana da ihtiyaç duyulduğunu ifade etti.

Salgının artabileceğini düşünerek Edirne için stokladıkları maskelerin bir bölümünü İzmir'e gönderdiklerini söyleyen Gürkan, "İzmir'deki hemşerilerimizle dayanışma duygusu içerisinde, Edirne halkının desteğini ifade etmesi anlamında, bugün İzmir'e 250 bin adet maske ve bin adet birer litrelik el dezenfektanı gönderiyoruz. Ayıca 500 paket çocuk bezi ve yaklaşık 200 adet kadın hijyen pedi gönderiyoruz. 3 bin çift yetişkin ve çocuk çorabı gönderiyoruz." diye konuştu.

Gürkan, yardım etmek isteyenlerin kullanılmamış battaniye ve kuru gıda paketlerini belediyeye bırakmaları halinde İzmir'e ulaştırılacağını belirtti.

Katlı binaların altındaki iş yerleri denetlenecek
Edirne'de katlı binaların altında bulunan iş yerlerinin İmar ve Şehircilik Müdürlüğü ekiplerince denetleneceğini dile getiren Gürkan, İzmir'de yıkılan binalara bakıldığında birçoğunun apartman altındaki işyerlerinde, dükkanı genişletmek için yapılan hatalı çalışmalardan kaynaklandığına dikkati çekti.

Apartman altlarındaki iş yerlerinde taşıyıcı sistemlerin denetleneceğini kaydeden Gürkan, yapı taşıyıcı sistemlere müdahalenin belirlenmesi halinde aflarının olmayacağına işaret ederek, "Kimseye hatır gönül demeden, kanunun emrettiği şekilde, sert bir şekilde müdahale ederek bunun önüne geçeceğiz. Bunu insanlarımız, halkımız için yapmak zorundayız. Bunu Edirneliler için yapmak zorundayız." dedi.

Konuşmanın ardınan yardım malzemelerini taşıyan kamyon İzmir'e uğurlandı. 

 Elazığ
24 Ocak'ta 6,8 büyüklüğündeki depremin yaşandığı Elazığ'da Valilik, İzmir'deki depremzedelerin yaralarının sarılmasına katkı sunmak için yardımlarını sürdürüyor.

Daha önce Valilik koordinasyonunda arama kurtarma aracı, 8 arama kurtarma teknisyeni, 3 inşaat mühendisi, 3 inşaat teknikeri olmak üzere 9 personel ve 1 yardım tırı gönderilen kentten Elazığ Belediyesi ve Türk Kızılay Şubesince de 1'er tır yardım malzemesi ve destek ekibi sevk edildi.

Bu sevkiyatların ardından Vali Erkaya Yırık'ın talimatları doğrultusunda hazırlanan, içerisinde gıda, battaniye ve çocuk bezi gibi yaşam malzemelerinin bulunduğu 3 tır daha deprem bölgesine uğurlandı.

Kaynak: Haber Kaynağı
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Deprem bölgesinde bu hafta yağış beklenmiyor02 Kasım 2020 Pazartesi 13:29
  • Eski AK Parti Milletvekili Burhan Kuzu son yolcuğuna uğurlandı02 Kasım 2020 Pazartesi 13:27
  • İzmir'de depremin yaraları sarılıyor02 Kasım 2020 Pazartesi 13:26
  • Gazi Üniversitesinden uzman ekip İzmir'deki deprem bölgesinde incelemelerde bulunacak02 Kasım 2020 Pazartesi 13:25
  • Emine Eren'i kurtaran gönüllü zabıta Ercan: Emine teyze torunu Çınar'ın elini sımsıkı bir şekilde kavramıştı02 Kasım 2020 Pazartesi 13:24
  • Adnan Oktar organize suç örgütü davasında mütalaa çıkmadı02 Kasım 2020 Pazartesi 12:53
  • Depremde çöken Barış Sitesi'nde yıkım çalışması başlatıldı02 Kasım 2020 Pazartesi 12:52
  • Depremde enkazdan kurtarılan Gizem, köpeği Ares'e kavuştu02 Kasım 2020 Pazartesi 12:51
  • Marmara ve Düzce depremlerindeki tecrübeleriyle İzmirlilerin yardımına koştular02 Kasım 2020 Pazartesi 12:50
  • CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, enkazdan kurtarılan Elif'in ailesiyle görüştü02 Kasım 2020 Pazartesi 12:50
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti