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Türkiye İzmir için tek yürek

Gümüşhane'den İzmir'e, depremin ardından yaraları sarmak için yardım tırı gönderildi.
Türkiye İzmir için tek yürek

Gümüşhane Valiliği koordinasyonunda yardımseverlerden toplanan 935 gıda kolisi, bölgedeki afetzedelere ulaştırılmak üzere gece saatlerinde yola çıkarıldı.

Gümüşhane Valiliğinin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Depremden etkilenen kardeşlerimize ulaştırılmak üzere Valiliğimiz koordinasyonunda, altın kalpli insanların şehrinden temin edilen gıda kolileri İzmir'e gönderilmiştir. Gönlümüz ve dualarımız İzmirli kardeşlerimizle." notu paylaşıldı.

Kaynak: Haber Kaynağı
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