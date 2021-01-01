Türkiye Judo Federasyonu Başkanı Huysuz: 7 milli judocumuz olimpiyata direkt katılacak

Türkiye Judo Federasyonu Başkanı Huysuz, Kovid-19 şartlarına rağmen iyi hazırlanan milli judocuların uluslararası turnuvalarda elde ettikleri madalyalarla judo camiasını ve ülkeyi gururlandırdıklarını belirtti.

Türkiye Judo Federasyonu Başkanı Sezer Huysuz, 2020 yılında Kovid-19 şartları altında milli judocuların ulusal ve uluslararası turnuvalarda elde ettikleri başarıları AA muhabirine değerlendirdi.

Mart ayından itibaren dünyayı etkisi altına alan koronavirüs nedeniyle başta 2020 Tokyo Olimpiyatları olmak üzere birçok spor organizasyonunun ya iptal edildiğini veya da ertelendiğini hatırlatan Huysuz, "Bu sürecin başında judocularımızı, antrenmanlardan geri kalmaması için 'Evde kal, antrenmansız kalma' sloganı ile bireysel çalışmalara yönlendirdik." dedi.

Ardından haziran ayından sonra yeni normalleşmeyle büyüklerde olimpik kadromuzda yer alan kadın ve erkek judocuları periyotlar halinde kamplara aldıklarını belirten Huysuz, şöyle devam etti:

"İlk olarak İstanbul'da başlayan çalışmalarımız, Erzurum'da yükseklik antrenmanıyla devam etti. Akabinde Antalya'da devam eden kamplarımızı, diğer ülke judocularının katılımıyla da ortak çalışmalarla sürdürdük. Ümitler kategorisinde ise milli takımlarımızdan erkeklerin Samsun'da, kadınların Trabzon'da daha sonra ümit kadın judocularımızın Ankara'da Azerbaycan ile ikili çalışma yapmalarını sağladık. Olimpiyatlara kota puanı da verecek organizasyonlara çok iyi hazırlandık. Judocularımız her an bir şampiyonaya katılacakmış gibi hazırlık yaptı."

Kovid-19 nedeniyle geçen sezon büyükler dalında dünya şampiyonasının organize edilemediğini belirten Huysuz, "2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'na puan kazandıran turnuvalar arasında yer alan Tel-Aviv Grand Prix ve Budapeşte Grand Slam müsabakalarında ise; milli judocularımız Vedat Albayrak, Kayra Sayit altın, Mihraç Akkuş, Mikail Özerler gümüş, Tuğçe Beder ve Kayra Sayit bronz madalya kazandı." bilgisini verdi.

Milli sporcuların başarıları

Başkan Huysuz, geçen yıl uluslararası turnuvalarda elde edilen diğer madalyalara ilişkin de "Gençler ve 23 yaş altı Avrupa şampiyonalarında tatamiye çıkan judocularımızdan 100 kiloda Mert Şişmanlar gümüş, 57 kiloda Özlem Yıldız, 60 kiloda Salih Yıldız ve 90 kiloda Muhammed Mustafa Koç bronz madalya elde ettiler. 23 yaş altında +78 kiloda Kübranur Esir gümüş madalya ile kürsüye çıktı. Ümitlerde ise ülkemizde geleneksel hale gelen ve Antalya'da gerçekleşen Nazım-Natık Canca Avrupa Kupası'nda ise 7 altın, 3 gümüş ve 13 bronz madalya kazandık." şeklinde konuştu.

Huysuz, "2020 yılında katıldığımız organizasyonlarda toplam 8 altın, 7 Gümüş ve 18 bronz olmak üzere toplamda 33 madalya ile pandemi yılını geride bıraktık. Tabii salgın olmasaydı başarılarımız çok daha yüksek olurdu. Bu senenin judo açısından farklı başarılarla anılmasına yönelik hedeflerimiz vardı, bu hedeflerimiz aynen devam ediyor." dedi.

Kovid-19 dolayısıyla bu yıla ertelenen 2020 Tokyo Olimpiyatları için mili judocuların kota durumuna yönelik de Sezer Huysuz, "Şu an 2'si kadın 7 milli judocumuz olimpiyata direkt katılacak. Haziran 2021 tarihine kadar Uluslararası Judo Federasyonu'nun (IJF) belirleyeceği olimpik yoldaki maç takvimi sürecinde judocularımızın kıta kotası elde etme şansları bulunuyor. Sonuçta, Tokyo Olimpiyatları'na gerek ferdi katılım sayısını arttırmak gerekse karma takım müsabakalarına katılacak neticeleri almak için mücadelemizi sürdüreceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

Türkiye Judo Federasyonu Başkanı Huysuz, "Yeni yılın, ülkemiz ve milletimiz için paylaşma duygularını artırdığı, sağlık, mutluluk, birlik ve beraberlik içinde Türk sporuna ve judo ailemize başarılar getirmesini dilerim." mesajıyla açıklamasını tamamladı.