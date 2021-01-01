  • BIST 1.477
  • Altın 454,059
  • Dolar 7,4188
  • Euro 9,0727
  • Ankara 12 °C
  • İstanbul 13 °C
  • İzmir 15 °C
  • Konya 11 °C
»

Türkiye Judo Federasyonu Başkanı Huysuz: 7 milli judocumuz olimpiyata direkt katılacak

Türkiye Judo Federasyonu Başkanı Huysuz, Kovid-19 şartlarına rağmen iyi hazırlanan milli judocuların uluslararası turnuvalarda elde ettikleri madalyalarla judo camiasını ve ülkeyi gururlandırdıklarını belirtti.
Türkiye Judo Federasyonu Başkanı Huysuz: 7 milli judocumuz olimpiyata direkt katılacak

Türkiye Judo Federasyonu Başkanı Sezer Huysuz, 2020 yılında Kovid-19 şartları altında milli judocuların ulusal ve uluslararası turnuvalarda elde ettikleri başarıları AA muhabirine değerlendirdi. 

Mart ayından itibaren dünyayı etkisi altına alan koronavirüs nedeniyle başta 2020 Tokyo Olimpiyatları olmak üzere birçok spor organizasyonunun ya iptal edildiğini veya da ertelendiğini hatırlatan Huysuz, "Bu sürecin başında judocularımızı, antrenmanlardan geri kalmaması için 'Evde kal, antrenmansız kalma' sloganı ile bireysel çalışmalara yönlendirdik." dedi.

Ardından haziran ayından sonra yeni normalleşmeyle büyüklerde olimpik kadromuzda yer alan kadın ve erkek judocuları periyotlar halinde kamplara aldıklarını belirten Huysuz, şöyle devam etti:

"İlk olarak İstanbul'da başlayan çalışmalarımız, Erzurum'da yükseklik antrenmanıyla devam etti. Akabinde Antalya'da devam eden kamplarımızı, diğer ülke judocularının katılımıyla da ortak çalışmalarla sürdürdük. Ümitler kategorisinde ise milli takımlarımızdan erkeklerin Samsun'da, kadınların Trabzon'da daha sonra ümit kadın judocularımızın Ankara'da Azerbaycan ile ikili çalışma yapmalarını sağladık. Olimpiyatlara kota puanı da verecek organizasyonlara çok iyi hazırlandık. Judocularımız her an bir şampiyonaya katılacakmış gibi hazırlık yaptı."

Kovid-19 nedeniyle geçen sezon büyükler dalında dünya şampiyonasının organize edilemediğini belirten Huysuz, "2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'na puan kazandıran turnuvalar arasında yer alan Tel-Aviv Grand Prix ve Budapeşte Grand Slam müsabakalarında ise; milli judocularımız Vedat Albayrak, Kayra Sayit altın, Mihraç Akkuş, Mikail Özerler gümüş, Tuğçe Beder ve Kayra Sayit bronz madalya kazandı." bilgisini verdi. 

Milli sporcuların başarıları
Başkan Huysuz, geçen yıl uluslararası turnuvalarda elde edilen diğer madalyalara ilişkin de "Gençler ve 23 yaş altı Avrupa şampiyonalarında tatamiye çıkan judocularımızdan 100 kiloda Mert Şişmanlar gümüş, 57 kiloda Özlem Yıldız, 60 kiloda Salih Yıldız ve 90 kiloda Muhammed Mustafa Koç bronz madalya elde ettiler. 23 yaş altında +78 kiloda Kübranur Esir gümüş madalya ile kürsüye çıktı. Ümitlerde ise ülkemizde geleneksel hale gelen ve Antalya'da gerçekleşen Nazım-Natık Canca Avrupa Kupası'nda ise 7 altın, 3 gümüş ve 13 bronz madalya kazandık." şeklinde konuştu.

Huysuz, "2020 yılında katıldığımız organizasyonlarda toplam 8 altın, 7 Gümüş ve 18 bronz olmak üzere toplamda 33 madalya ile pandemi yılını geride bıraktık. Tabii salgın olmasaydı başarılarımız çok daha yüksek olurdu. Bu senenin judo açısından farklı başarılarla anılmasına yönelik hedeflerimiz vardı, bu hedeflerimiz aynen devam ediyor." dedi.

Kovid-19 dolayısıyla bu yıla ertelenen 2020 Tokyo Olimpiyatları için mili judocuların kota durumuna yönelik de Sezer Huysuz, "Şu an 2'si kadın 7 milli judocumuz olimpiyata direkt katılacak. Haziran 2021 tarihine kadar Uluslararası Judo Federasyonu'nun (IJF) belirleyeceği olimpik yoldaki maç takvimi sürecinde judocularımızın kıta kotası elde etme şansları bulunuyor. Sonuçta, Tokyo Olimpiyatları'na gerek ferdi katılım sayısını arttırmak gerekse karma takım müsabakalarına katılacak neticeleri almak için mücadelemizi sürdüreceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

Türkiye Judo Federasyonu Başkanı Huysuz, "Yeni yılın, ülkemiz ve milletimiz için paylaşma duygularını artırdığı, sağlık, mutluluk, birlik ve beraberlik içinde Türk sporuna ve judo ailemize başarılar getirmesini dilerim." mesajıyla açıklamasını tamamladı.

Kaynak: Haber Kaynağı
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Hatayspor'un golcüsü Boupendza, performansıyla göz dolduruyor01 Ocak 2021 Cuma 11:42
  • Vücut geliştirme sporcusu Ömer Çeçen kendisi gibi engelli şampiyonlar yetiştirmenin hayalini kuruyor01 Ocak 2021 Cuma 11:41
  • Ankaragücü teknik direktörü ve futbolculardan taraftara yeni yıl mesajı01 Ocak 2021 Cuma 11:18
  • Gençlerbirliği teknik direktörü ve futbolcularından yeni yıl mesajı01 Ocak 2021 Cuma 11:15
  • İstanbul'da aralıklı sağanak bekleniyor01 Ocak 2021 Cuma 10:01
  • Galatasaray Antalyaspor'u konuk edecek01 Ocak 2021 Cuma 09:49
  • Hatayspor yarın sahasında Konyaspor ile karşılaşacak01 Ocak 2021 Cuma 09:48
  • Futbolda haftanın programı01 Ocak 2021 Cuma 09:33
  • Futbolda haftanın programı01 Ocak 2021 Cuma 09:27
  • Trabzonspor’da Ekuban takımla çalışmalara başladı31 Aralık 2020 Perşembe 16:43
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti