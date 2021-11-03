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Türkiye, Kabil'de hastaneye yapılan terör saldırılarını kınadı

Dışişleri Bakanlığı, Afganistan'ın başkenti Kabil'de bulunan Serdar Davud Han Askeri Hastanesi'ne yapılan bombalı terör saldırılarını kınadı.
Türkiye, Kabil'de hastaneye yapılan terör saldırılarını kınadı

Dışişleri Bakanlığının yazılı açıklamasında, Kabil'deki Serdar Davud Han Askeri Hastanesi girişinde gerçekleştirilen iki bombalı saldırıda ve ardından çıkan silahlı çatışmada çok sayıda kişinin hayatını kaybettiğinin ve yaralandığının üzüntüyle öğrenildiği kaydedildi.

Açıklamada, "Bu insanlık dışı terör eylemini kınıyor, hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet, yakınları ile dost ve kardeş Afgan halkına başsağlığı, yaralılara acil şifalar diliyoruz." ifadelerine yer verildi.

Kabil'de Afganistan'ın en büyük askeri hastanesine düzenlenen bombalı saldırıda can kaybı olduğu ve en az 20 kişinin yaralandığı bildirilmişti.

Kaynak: Haber Kaynağı
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