Basın İlan Kurumu’nun ilan portalı ilan.gov.tr’de yayınlanan ilana göre, Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası Anonim Şirketi, istihdam edilmek üzere danışman alıyor.
Türkiye Kalkınma Bankası danışman alım ilanı yayınlandı.
Alınacak olan personeller “Çevre uzmanı, sosyal uzman, eğitim koordinatörü, izleme uzmanı, hibe uzmanı” olarak ilan edildi.
Başvuru tarihleri ve aranan şartlar için TIKLAYIN.
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