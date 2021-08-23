Türkiye Kalkınma Bankası danışman alım ilanı yayınlandı

Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası Anonim Şirketi, istihdam edilmek üzere danışman alıyor. Türkiye Kalkınma Bankası danışman alım ilanı yayınlandı. İşte başvuru tarihleri ve aranan şartlar: