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Türkiye Kamu-Sen'den 'memur maaşı zammı' açıklaması

Türkiye Kamu Çalışanları Sendikaları Konfederasyonu (Kamu-Sen) Genel Başkanı Önder Kahveci, hükümetin, memur ve memur emeklileri için sunduğu zam teklifini revize etmesi gerektiğini söyledi.
Türkiye Kamu-Sen'den 'memur maaşı zammı' açıklaması

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, kamuda 6 milyona yakın memur ve memur emeklisini ilgilendiren 6'ncı dönem toplu sözleşme görüşmelerinde hükümetin zam teklifini, '2022 yılı için ilk 6 ay yüzde 5, ikinci 6 ay için yüzde 6 ve enflasyon farkı; 2023 ilk 6 ay için yüzde 6, ikinci 6 ay için yüzde 6 ve enflasyon farkı' olarak açıkladı. Türkiye Kamu- Sen Genel Başkanı Kahveci de bugün Ulus'ta basın açıklaması yaptı. Kahveci, "Türkiye Kamu-Sen olarak kamu görevlilerimizin kazanımlarını artırmak ve olumsuz gidişata son verebilmek adına ortak taleple gittik. Kamu görevlilerimiz yalnızca olağan dönemlerde değil özellikle olağanüstü dönemlerde devletimizin görünen yüzü, şefkat eli olarak hayati bir görev yürütüyor. Bu kapsamda değerlendirdiğimizde kamu çalışanlarımızın yaptığı hizmetlerin değerinin ve öneminin parasal bir karşılığı bulunmuyor" dedi.

Hükümetin teklifinin kabul edilemez olduğunu, revize edilmesi gerektiğini kaydeden Kahveci, "Mücadelemiz, başta kamu çalışanları olmak üzere tüm Türk milletinin daha güzel bir Türkiye’de, yaşanabilir bir ücretle, refah içinde yaşaması içindir. 25 milyon vatandaşımız, hükümetten yüzlerini güldürecek, adil ve hakkaniyetli bir teklif beklemektedir. Yapılacak teklifte gerçekleşen enflasyon, büyüme, refah payı, harcamalar ve geçmiş dönemde yaşanan kayıpların telafisi gibi etkenler mutlaka değerlendirilmelidir" dedi. 

Kaynak: Haber Kaynağı
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