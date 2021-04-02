Türkiye KARDEMİR ile başlayan ağır sanayi yolculuğunda 84. yılı geride bıraktı

Yılda 3 milyon ton üretim kapasitesiyle Türkiye'nin demir ve çelik üretimine önemli katkı sunan KARDEMİR, son yıllarda yaptığı yatırımlarla ülkenin savunma sanayisi ve otomotiv alanına da destek vermeye başladı.

Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün talimatıyla başlatılan ulusal sanayileşme hamlesi kapsamında 3 Nisan 1937'de, o dönem 13 haneli bir köy olan Karabük'te kurulan demir çelik fabrikasıyla ağır sanayi yolculuğuna başlayan Türkiye, bugün çelik üretiminde önde gelen ülkeler arasında yer alıyor.

"Siyasi ve askeri zaferler ne kadar büyük olursa olsun, ekonomik zaferlerle donatılmadıkça verimli sonuç alınamaz." diyen Gazi Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde, 1930'lu yıllarda demir ve çelik fabrikalarının kurulması için çalışma başlatıldı.

Dönemin Genelkurmay Başkanı Fevzi Çakmak'ın "Düşman ordusunun top menziline düşmeyecek kadar içerlek, piyadenin ulaşamayacağı kadar kuytu, süvarinin dörtnala kalkamayacağı kadar sarp bir yerde kurulmalıdır." sözleri üzerine fabrikaların kurulacağı yer olarak Safranbolu'ya bağlı çeltik tarlaları içindeki 13 haneli Karabük köyü belirlendi.

Dönemin Başbakanı İsmet İnönü ve Fevzi Çakmak tarafından 3 Nisan 1937'de temelleri atılan Karabük Demir ve Çelik Fabrikaları (KARDEMİR), 10 Eylül 1939'da ilk Türk demirini üretti.

KARDEMİR "Fabrikalar Kuran Fabrika" unvanı aldı

Üretime başladığı andan itibaren Türkiye Cumhuriyeti'nin imarında son derece önemli görevler üstlenen ve sadece 150 bin ton kapasiteyle çalışan KARDEMİR, ülkenin dört bir köşesindeki tersane, liman, baraj, petrokimya tesisi, köprü, spor salonu ve endüstriyel tesislerin proje, imalat ve montajını gerçekleştirdi, bugün ülkenin en büyük kuruluşları arasında yer alan ERDEMİR ve İSDEMİR gibi entegre demir çelik fabrikalarının da kurulmasında rol aldı.

"Fabrikalar Kuran Fabrika" unvanını alan KARDEMİR, zaman içinde sağladığı istihdamla Türkiye'de kuruluşunu kutlayan tek il Karabük'ü ortaya çıkardı.

Bölgesindeki ülkeler içinde en büyük, ülkedeki tek ray ve tren tekeri üreticisi konumunda olan KARDEMİR, son yıllarda milyonlarca dolar yatırım yaparak ülkenin savunma sanayisi ve otomotiv alanına da destek vermeye başladı.

ERDEMİR ve İSDEMİR gibi entegre demir çelik fabrikalarının yanında 25'in üzerindeki ark ocaklarıyla yılda 3 milyon ton üretim kapasitesiyle Türkiye'nin demir ve çelik üretimine önemli katkı sunan KARDEMİR, ağır profil, kalın kangal üretiminde ülkenin tek milli markası konumunda bulunuyor.

Türkiye, KARDEMİR ile başlayan çelik üretiminde geçen yıl 35,8 milyon ton ile Avrupa'nın en büyük, dünyanın ise 7. büyük çelik üreticisi konumuna yükseldi.

Her yıl 3 Nisan'da KARDEMİR'in temelinin atılışı ve Karabük'ün kuruluşunun yıl dönümü kutlanıyor.

"Ülkenin kalkınmasında öncü rol oynamıştır"

Karabük Valisi Fuat Gürel, AA muhabirine, KARDEMİR'in temelinin atıldığı 3 Nisan 1937 tarihinin, aynı zamanda Türk milletinin iktisadi bağımsızlığını tüm dünyaya ilan ettiği gün olduğunu söyledi.

KARDEMİR sayesinde Karabük'ün 13 haneli bir köyden bugün ülkenin 78. ili haline geldiğini belirten Gürel, "KARDEMİR, 'Fabrikalar Kuran Fabrika' unvanıyla zaman içinde ülkenin kalkınmasında öncü rol oynamıştır. Bugün de büyük ve güçlü Türkiye'mizin gururu ve her geçen gün gelişen sanayimizin yaşayan okulu niteliğindedir. 1937'de KARDEMR ile var olan cumhuriyet kenti Karabük'ümüz ülkemizde kuruluşunu kutlayan tek il olma özelliğini taşımaktadır." diye konuştu.

Vali Gürel, KARDEMİR'in ve Karabük'ün kuruluşunun 84'üncü yıl dönümünü kutlayarak, "Kuruluşundan bugünlere emeği geçen tüm devlet büyükleri ile emeğe değer katan tüm yönetici ve çalışanları minnet ve şükranla anıyorum." dedi.