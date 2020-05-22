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Türkiye karpuz ihracatına hızlı başladı

Koronavirüse rağmen gerekli tedbirler alınarak kaliteli tarımsal üretime devam edilen Türkiye'de, 25 günde geçen yılın aynı dönemine göre dört katı fazla karpuz ihraç edildi.
Türkiye karpuz ihracatına hızlı başladı

Koronavirüse rağmen gerekli tedbirler alınarak kaliteli tarımsal üretime devam edilen Türkiye'de, 25 günde 4 bin ton karpuz ihraç edildi. 

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle bazı ülkelerde üretimde yaşanan sıkıntı, Avrupa ülkelerindeki talebi Türkiye'ye yönlendirdi. Gerek talebin artması gerekse karpuz üretiminin yoğun olduğu Antalya ve Adana'da üretimin fazla olması ihracatçıları sevindirdi. Özellikle nisanın sonlarında hareketlenen karpuz ihracatı, hem üreticilerin hem de ihracatçıların yüzünü güldürdü.

Batı Akdeniz İhracatçılar Biliğinin verilerine göre, geçen yıl 25 Nisan-20 Mayıs'ta yaklaşık bin ton karpuz ihracat eden Türkiye, 480 bin 320 dolar gelir sağladı. Bu yıl geçen yılın aynı dönemine göre gerek kilogram gerekse gelir bazında ciddi oranda artış yakalandı. Avrupa ülkelerine 4 bin ton karpuz gönderen Türkiye, gelir noktasında da 1 milyon 700 bin dolar döviz girdisi sağladı.

"Sezona çok iyi başladık"
Yaş sebze ve meyve ihracatında aktif role sahip bir şirketin sahibi Abdullah Bulut, AA muhabirine, karpuz ihracatına bu sezon nisanın sonlarında başladıklarını söyledi.

Türkiye'de yetişen karpuza talebin her geçen gün arttığını vurgulayan Bulut, şunları kaydetti:

"Kovid-19 salgını nedeniyle Yunanistan'da ve karpuz üreten Akdeniz ülkelerinde çok fazla tarımın yapılmaması ya da üretilen karpuzun istenilen kalitede ve tatta olmaması Türk üreticilerine yaradı. Sezona çok iyi başladık ve böyle de gidecek gibi gözüküyor. Özellikle Antalya ve Adana'da üretilen karpuzlar daha tatlı ve lezzetli. Koronavirüs salgını, üretimin kaliteli ve verimli olması uluslararası ticaretin bizim lehimize gelişmesini sağladı. Yaş sebze ve meyve ihracatçısı son derece mutlu günlerini yaşıyor."

Bulut, iyi bir sezon geçirdiklerini, özellikle Avrupa pazarındaki talepten memnun olduklarını ifade etti.

Tırlarla sevkiyat yaptıklarına değinen Bulut, karpuzu ağırlıklı olarak Almanya'ya gönderdiklerini, oradan yakın coğrafyaya dağıtım yapıldığını söyledi.

Yaz döneminde de ihracatın bu şekilde devam etmesini beklediklerini anlatan Bulut, bu durumun gelecek yıllarda da ihracatın Türkiye'ye kaymasını sağlayacağını bildirdi

"Boş arazi bırakmayalım"
Bulut, Türkiye'de yaş sebze ve meyve üreticilerinin salgını, aldığı tedbirler sayesinde sorunsuz şekilde atlatmaya çalıştığını belirterek, "Sektör olarak ihracatımız çok iyi gidiyor. Şu anda ekilmedik, dikilmedik arazi bırakmayalım. Ne bulursak ekelim. Toprağımıza, coğrafyamıza baktığımızda çok özellikli bir ülkede yaşıyoruz, kaliteli ürünler çıkarıyoruz. Ülkemizin 2023 ihracat hedefleri var, bunları gerçekleştirmek için canla başla çalışıyoruz." diye konuştu.

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