  • BIST 1.479,930
  • Altın 562,20
  • Dolar 9.7545
  • Euro 11.3429
  • Ankara 12 °C
  • İstanbul 11 °C
  • İzmir 19 °C
  • Konya 10 °C
»

Türkiye Kart Projesi’ne Konya’dan Tam Destek

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’nın PTT aracılığıyla hayata geçirdiği ‘Türkiye Kart’ projesine ilk desteği veren yerel yönetim, Konya Büyükşehir Belediyesi oldu. Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin de bu uygulamaya destek vermesi talep ediliyor.
Türkiye Kart Projesi’ne Konya’dan Tam Destek

Türkiye’nin her ilinde ulaşım için farklı bir kart kullanılması vatandaşların cüzdanındaki kart sayısının artmasına neden oluyor. İş ya da seyahat amacıyla farklı şehirlere giden vatandaşlar her gittikleri ilde bulundukları ilin kart ücretini ödeyerek yeni bir kart almak zorunda kalıyor. Ulaştırma Bakanlığı bu durumun önüne geçmek için PTT aracılığıyla ‘Türkiye Kart’ projesini hayata geçiriyor.

TEK KARTTA TOPLANACAK

Türkiye Kart projesinin hayata geçirilmesiyle Türkiye Kart’a sahip olan vatandaşlar gittikleri şehirlerde ayrı bir ulaşım kartı satın alma derdinden kurtulacaklar.
PTT Genel Müdürü Hakan Gülten, 81 ildeki belediyelere ulaşım sistemlerini Türkiye Kart ile revize etmeleri için davet yazısı göndererek talepte bulunduklarını söyledi.

ANLAŞMALARA VARILMAYA BAŞLANDI

Proje kapsamında çok sayıda ildeki belediye ile anlaşma yaptıklarını belirten PTT AŞ Genel Müdürü Hakan Gülten, Konya Belediyesi ile anlaşarak işlemlere başladıklarının müjdesini verdi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu PTT’nin kuruluş yıldönümünde yaptığı açıklamada, Türkiye Kart sistem yazılım çalışmalarının alt yapı çalışmalarının tamamlandığı söyledi.

Bakan Karaismailoğlu, Türkiye Kart uygulamasına geçilmesiyle birlikte Türkiye’nin tamamında ulaşım sisteminin tam entegrasyon halinde hizmet verileceğini ifade etti.

KART MASRAFINA SON

Türkiye Kart uygulamasına geçilmesiyle birlikte kart yığılmasının ve her ilde ayrı bir kart satın alınması masrafının önüne geçilecek. Türkiye Kart projesine Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin de destek vermesi Başkentliler tarafından talep ediliyor.

HANGİ İLDE KART ÜCRETİ NE KADAR?

Büyükşehirlerdeki tam bilet ulaşım kartı satın alma ücretlerini sizim için derledik. Ulaşım kartı ücretleri şu şekilde:

Adana’da 5 TL, Ankara’da 11 TL, Antalya’da 15 TL, Aydın’da 5 TL, Balıkesir’de 10 TL, Bursa’da 8 TL, Denizli’de 9 TL, Diyarbakır’da 2 TL, Erzurum’da 6 TL, Eskişehir’de 6 TL, Gaziantep’te 5 TL, Hatay’da 10 TL, İstanbul’da 13 TL, İzmir’de 10 TL, Kahramanmaraş’ta 7 TL, Kayseri’de 10 TL, Kocaeli’de 5 TL, Konya’da 1,5 TL, Malatya’da 10 TL, Manisa’da 5 TL, Mardin’de 12 TL, Mersin’de 5 TL, Muğla’da 7,5 TL, Ordu’da 10 TL, Sakarya’da 5 TL, Samsun’da 20 TL, Şanlıurfa’da 7,5 TL, Trabzon’da 10 TL, Van’da 7,5 TL, Adıyaman’da 10 TL, Afyon’da 15 TL.

ERSİN ODABAŞI/İLKSAYFA

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Su Kesintisi 24 Ekim 2021 Ankara'da sular ne zaman gelecek? ASKİ24 Ekim 2021 Pazar 10:55
  • Çubuk’a Bisiklet Yolu23 Ekim 2021 Cumartesi 00:12
  • 16. Ankara Kitap Fuarı ATO'da başladı23 Ekim 2021 Cumartesi 00:02
  • Bakımsızlıktan Çürüyor22 Ekim 2021 Cuma 00:15
  • Çocuk Meclisi’nde seçim heyecanı22 Ekim 2021 Cuma 00:14
  • Bisiklet ve Scooter Kullanımı Teşvik Edildi22 Ekim 2021 Cuma 00:13
  • Geri Dönüşüm Konteyneri Alınacak21 Ekim 2021 Perşembe 00:15
  • Başkent’te Konut Satışları Artıyor21 Ekim 2021 Perşembe 00:14
  • Elektrik Kesintisi 20 Ekim 2021 Ankara'da elektrikler ne zaman gelecek? - Başkent EDAŞ20 Ekim 2021 Çarşamba 10:16
  • Başkan Köse: "Vaadlerimizin Yüzde 80'ini Hayata Geçirdik"20 Ekim 2021 Çarşamba 06:15
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti