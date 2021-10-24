Türkiye Kart Projesi’ne Konya’dan Tam Destek

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’nın PTT aracılığıyla hayata geçirdiği ‘Türkiye Kart’ projesine ilk desteği veren yerel yönetim, Konya Büyükşehir Belediyesi oldu. Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin de bu uygulamaya destek vermesi talep ediliyor.

Türkiye’nin her ilinde ulaşım için farklı bir kart kullanılması vatandaşların cüzdanındaki kart sayısının artmasına neden oluyor. İş ya da seyahat amacıyla farklı şehirlere giden vatandaşlar her gittikleri ilde bulundukları ilin kart ücretini ödeyerek yeni bir kart almak zorunda kalıyor. Ulaştırma Bakanlığı bu durumun önüne geçmek için PTT aracılığıyla ‘Türkiye Kart’ projesini hayata geçiriyor.

TEK KARTTA TOPLANACAK

Türkiye Kart projesinin hayata geçirilmesiyle Türkiye Kart’a sahip olan vatandaşlar gittikleri şehirlerde ayrı bir ulaşım kartı satın alma derdinden kurtulacaklar.

PTT Genel Müdürü Hakan Gülten, 81 ildeki belediyelere ulaşım sistemlerini Türkiye Kart ile revize etmeleri için davet yazısı göndererek talepte bulunduklarını söyledi.

ANLAŞMALARA VARILMAYA BAŞLANDI

Proje kapsamında çok sayıda ildeki belediye ile anlaşma yaptıklarını belirten PTT AŞ Genel Müdürü Hakan Gülten, Konya Belediyesi ile anlaşarak işlemlere başladıklarının müjdesini verdi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu PTT’nin kuruluş yıldönümünde yaptığı açıklamada, Türkiye Kart sistem yazılım çalışmalarının alt yapı çalışmalarının tamamlandığı söyledi.

Bakan Karaismailoğlu, Türkiye Kart uygulamasına geçilmesiyle birlikte Türkiye’nin tamamında ulaşım sisteminin tam entegrasyon halinde hizmet verileceğini ifade etti.

KART MASRAFINA SON

Türkiye Kart uygulamasına geçilmesiyle birlikte kart yığılmasının ve her ilde ayrı bir kart satın alınması masrafının önüne geçilecek. Türkiye Kart projesine Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin de destek vermesi Başkentliler tarafından talep ediliyor.

HANGİ İLDE KART ÜCRETİ NE KADAR?

Büyükşehirlerdeki tam bilet ulaşım kartı satın alma ücretlerini sizim için derledik. Ulaşım kartı ücretleri şu şekilde:

Adana’da 5 TL, Ankara’da 11 TL, Antalya’da 15 TL, Aydın’da 5 TL, Balıkesir’de 10 TL, Bursa’da 8 TL, Denizli’de 9 TL, Diyarbakır’da 2 TL, Erzurum’da 6 TL, Eskişehir’de 6 TL, Gaziantep’te 5 TL, Hatay’da 10 TL, İstanbul’da 13 TL, İzmir’de 10 TL, Kahramanmaraş’ta 7 TL, Kayseri’de 10 TL, Kocaeli’de 5 TL, Konya’da 1,5 TL, Malatya’da 10 TL, Manisa’da 5 TL, Mardin’de 12 TL, Mersin’de 5 TL, Muğla’da 7,5 TL, Ordu’da 10 TL, Sakarya’da 5 TL, Samsun’da 20 TL, Şanlıurfa’da 7,5 TL, Trabzon’da 10 TL, Van’da 7,5 TL, Adıyaman’da 10 TL, Afyon’da 15 TL.

ERSİN ODABAŞI/İLKSAYFA