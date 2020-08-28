Türkiye Kasaplar Federasyonu Başkanı Yalçındağ'dan tavuk kanadı açıklaması

Türkiye Kasaplar Federasyonu Başkanı Fazlı Yalçındağ tavuk kanadının kilosunun 30-35 liralara çıkmasının talebe bağlı olduğunu sezonun bitiminde tekrar düşeceğini belirtti.

Koronavirüs nedeniyle vatandaşın boş zamanını kırsal alanlarda, hobi bahçelerinde piknik yaparak geçirmesi tavuk kanadına rağbeti artırdı. Artan bu rağbet ise kanatın kilosunun 30-35 liralara kadar çıkmasına neden oldu. Konuyla ilgili gazetemize konuşan Türkiye Kasaplar Federasyonu Başkanı Fazlı Yalçındağ ise, bu artışın talep kaynaklı olduğunu belirterek, “Her yıl talep artışına bağlı kanat fiyatları yükselir. Bu aydan sonra artış olmaz giderek düşmeye başlar” dedi. Yalçındağ, Kurban Bayramı sonrası 1 aylık süreçte et fiyatlarının da değişmeyerek aynı fiyatını koruduğunu belirtti.

KANATTA FİYAT ARTIŞI TALEP KAYNAKLI

Yalçındağ bu durumun hır yıl yaşandığına dikkat çekerek, “Her sene talep artışına bağlı olarak fiyat yüksekliği olur. Kışa doğru bu tersine geri döner. Aldığını geri verir. Bu saatten sonra tekrar düşme trendine girer. Önümüzdeki aydan itibaren de eski fiyatlarına doğru düşmeye başlar. Kışın ise kanat normal tavuk fiyatlarının ciddi anlamda altında satılıyor. Yazın tavuğun üstünde kışın tavuğun altında diyebiliriz. Bir tavuk ortalama 1 kilo 600 gram civarında geliyor. Bir tavuktan 2 kanat çıkıyor o da 150 gram civarında. Talep de çok olunca fiyat artıyor. Kışın verdiğini yazın alıyor diyebiliriz. Bütünün fiyatında çok değişmiyor. Bütün tavuk fiyatlarında normal enflasyona göre artış oluyor. Anormal bir artış olmuyor. Kırmızı et fiyatları ise bayram öncesi neyse geçtiğimiz 1 ay içerisinde de aynı şekilde devam etti. Anormal bir artış ya da indirim olmadı” diye konuştu.

ESNAF SÜPER MARKETLERDEN DAHA HİJYEN

Esnafın koronavirüs önlemlerine daha çok dikkat ettiğini belirten Yalçındağ, “Kasaplar olarak biz salgının en başından bu yana bize kimse söylemeden hijyen kurallarımızı artırdık. Dükkânlarımıza sosyal mesafe kuralına uyacak şekilde müşteri aldık. Hatta telefon üzerinden sipariş aldık hazır ürünü vatandaşa teslim ettik. Fakat zincir mağazaların, süper marketlerin bu kurallara uyduğu söylenemez. Esnaflar şu an daha güvenli, daha temiz. Mecbur olmadıkça süper marketlere gitmiyorum” ifadelerine yer verdi.

TEMEL GIDA MADDELERİNE KDV YÜZDE 1 OLSUN

KDV oranlarının temel gıda maddelerinde de yüzde 1’e düşürülmesi gerektiğini belirten Yalçındağ, “Bütün temel gıda maddelerindeki katma değer vergisi oranının yüzde 1’e indirilmesini istiyoruz. Uçak, biletleri, hastane, lokanta, seyahat biletlerine, konaklama otellerine KDV yüzde 1 yapıldı. Esnafı bölerek bir takım iyileştirmeler yapılmasına karşıyız. Temel gıda maddeleri için KDV yüzde 1 olmalı” şeklinde konuştu.

Erkal Erdoğan//İLKSAYFA