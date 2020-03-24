Türkiye, KKTC’ye erken tanı kiti hibe etti

Türkiye, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne (KKTC) koronavirüsü (corona virüs) erken tanı kiti hibe etti. Türkiye ile KKTC arasında uçuşlar iptal edildiği için kitin ulaştırılması için özel jet kullanıldı.

Türkiye, corona virüsü ile mücadele konusunda KKTC’ye tıbbı malzemeler hibe etme kararı aldı. Bu protokol doğrultusunda KKTC’ye güne kadar aşı, ilaç, tıbbi malzeme, tıbbi hijyen malzemesi, tanı kiti ve corona virüsü ile mücadele ekipmanları hibe edildi.

ÖZEL UÇUŞ İZNİ ÇIKARILDI

Çin’den Türkiye’ye gelen erken tanı kitlerinden de KKTC’ye hibe edilmesi kararlaştırıldı. Türkiye ile KKTC arasında uçuş olmadığı için kitlerin Ada’ya ulaştırılması için özel uçuş izni çıkarıldı. Türkiye Ulaştırma Bakanlığı, Kıbrıslı Türk iş insanına ait jetin Ankara’ya iniş ve kalkışına izin verdi.

BAŞBAKAN’DAN TEŞEKKÜR

Konuyla ilgili açıklamada bulunan KKTC Başbakanı Ersin Tatar, Türkiye’nin bu süreçte Kıbrıs Türk halkının yanında olduğunu kaydetti. Ülkede gerekli önlemleri aldıklarını ifade eden Tatar, yaşanan süreçte önemli olanın sağlık olduğunu belirtti. Tatar, iş insanı Mete Özmerter’in de karşılık beklemeden kitleri alıp ülkeye getirdiğini belirterek teşekkür etti.