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Türkiye komşularına 6 ayda 9,1 milyar dolarlık ihracat yaptı

Türkiye'nin, bu yılın ocak-haziran döneminde komşuları İran, Yunanistan, Irak, Gürcistan, Suriye ve Bulgaristan'a yaptığı ihracat, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 36,5 artarak 9,1 milyar dolara çıktı.
Türkiye komşularına 6 ayda 9,1 milyar dolarlık ihracat yaptı

AA muhabirinin, Ticaret Bakanlığı ve Türkiye İhracatçılar Meclisi verilerinden derlediği bilgilere göre, yılın ilk 6 ayında ihracatını geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 40 artışla 105 milyar dolara çıkararak rekora imza atan Türkiye, komşularına da ihracatını artırdı.

Türkiye, ocak-haziran döneminde İran, Yunanistan, Irak, Gürcistan, Suriye ve Bulgaristan'a 9 milyar 140 milyon 56 bin dolarlık ihracat yaptı. Söz konusu tutar geçen yılın aynı döneminde 6 milyar 695 milyon 978 dolar seviyesindeydi. Böylece bu ülkelere yapılan ihracat, bu yılın ilk 6 ayında, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 36,5 arttı.

Söz konusu dönemde en fazla ihracat 3 milyar 904 milyon 997 bin dolarla Irak'a yapıldı. Bu ülkeyi 1 milyar 629 milyon 416 bin dolarla Bulgaristan, 1 milyar 265 milyon 673 bin dolarla Yunanistan, 997 milyon 238 dolarla İran ve 689 milyon 926 bin dolarla Suriye ve 652 milyon 802 bin dolarla Gürcistan takip etti.

Bu dönemde yıllık bazda tüm ülkelere yapılan ihracatın arttığı görüldü. En fazla artış yüzde 67 ile Suriye'ye, yüzde 60,6 ile Yunanistan'a ve yüzde 51,7 ile İran'a yapılan ihracatta gözlendi.

Komşulara en fazla kimyasal ürün satıldı

Türkiye'nin 6 ayda komşularına yaptığı ihracatın sektörlere göre dağılımı incelendiğinde, "kimyevi maddeler ve mamulleri" sektörünün ilk sırada yer aldığı görüldü. Bu sektörden 6 komşu ülkeye 1 milyar 546 milyon 340 bin dolarlık ihracat yapıldı. Bu sektörü 1 milyar 101 milyon 876 bin dolarla "hububat, bakliyat, yağlı tohumlar ve mamulleri", 760 milyon 921 bin dolarla "çelik" izledi.

İhracatı en az olan sektörler ise 5 milyon 784 bin dolarla "diğer sanayi ürünleri", 7 milyon 353 bin dolarla "savunma ve havacılık sanayii" ve 9 milyon 60 bin dolarla "süs bitkileri ve mamulleri" olarak sıralandı.

Türkiye'nin kara sınırları itibarıyla 8 komşusu bulunuyor. Bunlar, İran, Yunanistan, Irak, Gürcistan, Yunanistan, Bulgaristan, Nahçıvan ve Ermenistan. Nahçıvan'a ait veri olmadığı için hesaplamaya dahil edilmedi. Türkiye ile Ermenistan arasında ise doğrudan ticaret yapılmıyor.

Kaynak: Haber Kaynağı
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