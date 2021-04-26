Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu personel hizmeti alacak

Enerji Bakanlığı’na bağlı Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu’nun (TKİ) Manisa Soma’daki Ege Linyitleri İşletmeleri’ne (ELİ) 12 aylığına 35 şoför personel alınacak. Alım personel hizmeti olarak ihale ile yapılacak.

Basın İlan Kurumu’nun ilan portalı ilan.gov.tr’de yayınlanan ilana göre, Enerji Bakanlığı ’na bağlı Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu’nun ( TKİ ) Manisa Soma ’daki Ege Linyitleri İşletmeleri’ne (ELİ) 12 aylığına 35 şoför personel alınacak. Alım personel hizmeti olarak ihale ile yapılacak.

Personel hizmeti alım ihalesi nin içeriği “ELİ Müdürlüğü ihtiyacı şoförlük hizmetlerinin 35 kişi ile 12 ay süre ile yapılması işi” şeklinde ifade edildi.

İhalenin yapılacağı yer ise Manisa Soma’daki Ege Linyitleri İşletmesi (ELİ) Müdürlüğü.

İhale ve Teklif Açma Tarihi: 18.05.2021

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