Türkiye Kooperatifler Fuarı ATO Congresium’da kapılarını açtı. Fuarın bu yılki teması “Kooperatiflerin Küresel Ekonomideki Yeri” olarak belirlendi.

Ticaret Bakanlığı tarafından düzenlenen ve 5 Aralık Perşembe günü Ankara Ticaret Odası Congresium’da kapılarını açan Türkiye Kooperatifler Fuarı bu yıl üçüncü kez düzenleniyor. Fuarın bu yılki teması “Kooperatiflerin Küresel Ekonomideki Yeri” olarak belirlendi. Fuar, kooperatifleri yerli ve yabancı sektör temsilcileriyle buluşturarak, ürünlerini tanıtması ve bu sayede küresel ticarette yer almasını hedefliyor.

8 MİLYON PAYDAŞ

Fuarın amacı; 8 milyona yakın ortağını milli ekonomiye dâhil eden, yerli ve yerinde üretim yaparak ülke ekonomisine katkı sağlayan kooperatiflerin yerli ve yabancı sektör ve e-ticaret temsilcileri ile aynı çatı altında buluşarak ürünlerini tanıtması ve bu sayede küresel ticarette yer almasını sağlıyor. Vatandaş ve sektör üzerinde olumlu yönde algı oluşturulması, vatandaşın milli kaynaklarla üretim zincirine dâhil edilmesi de amaçlanıyor.

ULUSLARARASI KATILIM

Fuarda kooperatifler, ücretsiz tahsis edilen stantlarda dört gün boyunca tanıtım, satış ve pazarlama faaliyetleri yapma imkânı buluyor. Uluslararası katılımın planlandığı fuar kapsamında düzenlenecek olan panellerde dünyada kooperatifçiliğin geldiği nokta, kooperatiflerin ekonomi için önemi ve ülke kooperatifçilik politikasında gelecek hedefleri masaya yatırılacak.

MEB İLE İŞBİRLİĞİ YAPILDI

Panel ve eğitimlerin yanı sıra geleceğin teminatı çocuklara kooperatif işletme türünü tanıtmak ve farkındalık oluşturmak amacıyla Milli Eğitim Bakanlığı ile işbirliğinde kooperatifçilik temalı resim yarışması da düzenlendi. Ortaokul öğrencilerine hitap eden yarışma sonucunda ilk üç resim ve mansiyon olmak üzere dereceye giren öğrencilere para ödülü verilerek, dereceye giren resimlerin fuar alanında sergilenmesi ve hatıra kitap olarak yayınlanması sağlandı. Fuarda ayrıca kaybolmaya yüz tutmuş mesleklerin zanaatlarının da sergilendiği bir alan ayrıldı.

Emrah Özcan/İLKSAYFA

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