Türkiye koronavirüs tablosu, 28 Mart Türkiye’de koronavirüsten kaç kişi öldü?

Türkiye’de toplam kaç test yapıldı? Türkiye’de toplam kaç vaka var? Türkiye’de toplam kaç kişi vefat etti? Türkiye’de yoğun bakımda kaç kişi var? Türkiye’de toplam İyileşen kişi sayısı kaç? Tüm soruların tüm cevabı haberimizde...

Çin’den tüm dünya ve son olarak da ülkemize kadar gelen ve önlem alınmadığında ise çok fazla ölümlere neden olan (KOVİD-19) koronavirüs Dünya’da yakalananların sayısı 600 bini geçmiş durumda ve yakalananların sayısı 30 bini geçti.

Koronavirüsten en çok etkilenen ülkeler ABD ve İtalya. Vaka sayılarına ve ölüm oranlarına göre ABD ve İtalya, Çin’i geçmiş durumda. koronavirüsün en fazla yayılma gösterdiği ortamlar genellikle sosyal ortamlar ve birçok ülke bu pandemi salgın hastalık olan (KOVİD-19) koronavirüse sosyal ortamlarını ülke giriş çıkışlarını kapatmış durumda.

Türkiye’de (KOVİD-19) Koronavirüse yakalananların sayısı son olarak 1704 kişi artarak 7402 kişi oldu. Ülkemizde Koronavirüse yakalanan 7402 kişiden 70’i iyileşti, 108’i ise vefat etti.

Türkiye son olarak sağlık bakanlığı, Türkiye'de toplam kaç test yapıldı? Türkiye'de toplam kaç vaka var? Türkiye'de toplam kaç kişi vefat etti? Türkiye'de yoğun bakımda kaç kişi var? Türkiye'de toplam entübe hasta sayısı kaç? Türkiye'de toplam İyileşen kişi sayısı kaç? Tüm soruların cevabını bir tabloda toplayarak internet sitesinden üzerinden yayınladı.

SAĞLIK BAKANLIĞI KORONA TABLOSU: Sağlık Bakanlığı güncel verilere göre açıklanan rakamlar şu şekilde...

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