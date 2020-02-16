Türkiye Kupası Fenerbahçe'nih

Fenerbahçe, Türkiye Kupası final mücadelesinde Darüşşafaka'yı 74-71 mağlup ederek turnuvanın şampiyonu oldu.

Basketbol Türkiye Kupası final müsabakasında Fenerbahçe, Darüşşafaka'yı 74-71 mağlup ederek kupanın sahibi oldu.

Birinci çeyrekte Fenerbahçe sert savunma yaparak başladı. Hücumda Darüşşafaka, pota altında Hamilton ile sayı üretti. Periyodun bitimine 2 dakika 30 saniye kala yeşil-siyahlılar beraberliği yakaladı: 11-11. Sarı-lacivertliler, hızlı hücumlarda dış atışlarından yaralanamasa da kazandığı fauller sonucunda ilk periyodu 13-11 önde tamamladı.

İkinci çeyrek karşılıklı sayılarla başladı. Darüşşafaka, 3 sayı çizgisinin gerisinden bulduğu sayılarla 22-21 öne geçti. Fenerbahçe savunmada rakibinin organize olmasını engelledi ve hızlı hücumlarla Kalinic ve De Colo’dan bulduğu sayılarla skoru 29-22’ye getirdi. Darüşşafaka, Erkan Veyseloğlu ve Hamilton ile bulduğu 8 sayıyla devreye 30-30 beraberlikle gitti.

Üçüncü çeyreğe hızlı başlayan taraf Fenerbahçe oldu. Üst üste bulduğu sayılarla sarı-lacivertliler farkı 8 sayıya çıkardı: 42-34. Pota altında Hamilton’la sayılar üreten Darüşşafaka, periyodun bitimine 2 dakika 44 saniye kala 43-42 öne geçti. Kalan sürede iyi savunma yapan yeşil-siyahlılar devreyi 48-47 önde tamamladı.

Karşılıklı sayılarla başlayan dördüncü çeyrekte pota altında Hamilton ile sayı üreten Darüşşafaka'ya karşı Datome’nin 3’lükleri ile Fenerbahçe sayı farkının artmasını önledi: 61-61. Maçın bitimine 20 saniye kala Fenerbahçe 70-66 öne geçti. Çekişmeli geçen periyotta Fenerbahçe'de Sloukas faul atışlarında hata yapmadı ve mücadeleyi sarı lacivertliler 74-71 kazandı.

FENERBAHÇE 74-71 DARÜŞŞAFAKA

Salon: Ankara

Hakemler: Erşan Kartal, Osman Sinan İşgüder, Seher Ayşenur Yazıcıoğlu

Darüşşafaka: Ramirez 6, Hamilton 20, Jones 5, Sinan Güler 1, Colson 13, Doğuş Özdemiroğlu 13, Kartal Özmızrak 5, Troy Şav, Berk Demir 3, Erkan Veyseloğlu 5, Doruk Dora

Fenerbahçe: Kalinic 12, Sloukas 15, Andre De Colo 15 , Vesely 10, Datome 15, Ali Muhammed 3, Melih Mahmutoğlu 2, Ahmet Düvelioğlu 2, Egehan Arna, Berkay Candan, Ekrem Sancaklı, Efe Tırpancı

1. çeyrek: 11-13

İlk yarı: 30-30

3. çeyrek: 48-47

Maç sonucu: 74-71

5 faul: 39.10 Jan Vesely (Fenerbahçe)