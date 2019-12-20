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Türkiye Kupası son 16 turu kuraları çekildi: İşte tüm eşleşmeler

Ziraat Türkiye Kupası'nda son 16 turu eşleşmeleri belli oldu.
Türkiye Kupası son 16 turu kuraları çekildi: İşte tüm eşleşmeler

Kura çekimi Ziraat Türkiye Kupas çekimi FF Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri Orhan Saka Konferans Salonu'nda gerçekleştirildi.

8 seri başı takımla, diğer 8 takım arasındaki kura çekiminde eşleşmeler şöyle:

Çaykur Rizespor - Galatasaray

Antalyaspor - Göztepe

Erzurumspor - Beşiktaş

Başakşehir - Kırklarelispor

Trabzonspor - Denizlispor

Sivasspor - Yeni Malatyaspor

Kayserispor - Fenerbahçe

Aytemiz Alanyaspor - Kasımpaşa

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