Türkiye Kupası son 16 turu kuraları çekildi: İşte tüm eşleşmeler

Kura çekimi Ziraat Türkiye Kupas çekimi FF Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri Orhan Saka Konferans Salonu'nda gerçekleştirildi.
8 seri başı takımla, diğer 8 takım arasındaki kura çekiminde eşleşmeler şöyle:
Çaykur Rizespor - Galatasaray
Antalyaspor - Göztepe
Erzurumspor - Beşiktaş
Başakşehir - Kırklarelispor
Trabzonspor - Denizlispor
Sivasspor - Yeni Malatyaspor
Kayserispor - Fenerbahçe
Aytemiz Alanyaspor - Kasımpaşa
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