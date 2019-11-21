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Türkiye Kupası'nda 5'inci tur programı belli oldu

Ziraat Türkiye Kupası’nda 5’inci tur maçlarının oynanacağı tarihler belli oldu. İki maç üstünden oynanacak 5’inci turda ilk karşılaşmalar 3-4-5 Aralık, ikinci maçlar ise 17-18-19 Aralık tarihlerinde oynanacak.
Türkiye Kupası'nda 5'inci tur programı belli oldu

Kupada 5’inci turda oynanacak maçlar ve tarihleri şöyle:

3 ARALIK SALI

13.00 Fatih Karagümrük - Göztepe

14.30 BtcTurk Yeni Malatyaspor - Keçiörengücü

16.30 Aytemiz Alanyaspor - Adanaspor

18.30 Esenler Erokspor - Demir Grup Sivasspor

20.45 Fenerbahçe - İstanbulspor


4 ARALIK ÇARŞAMBA

13.00 Hekimoğlu Trabzonspor - Medipol Başakşehir

13.45 Eyüpspor - Antalyaspor

14.30 Kasımpaşa - Van Spor Futbol Kulübü

16.30 B.B. Erzurumspor - Bursaspor

18.30 Altay - Trabzonspor

20.45 Galatasaray - Tuzlaspor


5 ARALIK PERŞEMBE

13.00 Kırklarelispor - Gaziantep Futbol Kulübü

14.30 İstikbal Mobilya Kayserispor - Manisa Futbol Kulübü

16.30 Altınordu - Yukatel Denizlispor

18.30 Çaykur Rizespor - Yılport Samsunspor

20.45 Beşiktaş - Anagold 24Erzincanspor


2'NCİ MAÇLAR


17 ARALIK SALI

13.00 Van Spor Futbol Kulübü - Kasımpaşa

14.30 Antalyaspor - Eyüpspor

16.30 Yılport Samsunspor - Çaykur Rizespor

18.30 Adanaspor - Aytemiz Alanyaspor

20.45 Tuzlaspor - Galatasaray


18 ARALIK ÇARŞAMBA

13.00 Anagold 24Erzincanspor - Beşiktaş

13.45 Keçiörengücü - BtcTurk Yeni Malatyaspor

14.30 Gaziantep Futbol Kulübü - Kırklarelispor

16.30 Demir Grup Sivasspor - Esenler Erokspor

18.30 Göztepe - Fatih Karagümrük

20.45 İstanbulspor - Fenerbahçe


19 ARALIK PERŞEMBE

13.00 Manisa Futbol Kulübü - İstikbal Mobilya Kayserispor

14.30 Yukatel Denizlispor - Altınordu

16.30 Medipol Başakşehir - Hekimoğlu Trabzonspor

18.30 Bursaspor - B.B. Erzurumspor

20.45 Trabzonspor - Altay

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