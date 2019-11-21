Türkiye Kupası'nda 5'inci tur programı belli oldu

Kupada 5’inci turda oynanacak maçlar ve tarihleri şöyle:
3 ARALIK SALI
13.00 Fatih Karagümrük - Göztepe
14.30 BtcTurk Yeni Malatyaspor - Keçiörengücü
16.30 Aytemiz Alanyaspor - Adanaspor
18.30 Esenler Erokspor - Demir Grup Sivasspor
20.45 Fenerbahçe - İstanbulspor
4 ARALIK ÇARŞAMBA
13.00 Hekimoğlu Trabzonspor - Medipol Başakşehir
13.45 Eyüpspor - Antalyaspor
14.30 Kasımpaşa - Van Spor Futbol Kulübü
16.30 B.B. Erzurumspor - Bursaspor
18.30 Altay - Trabzonspor
20.45 Galatasaray - Tuzlaspor
5 ARALIK PERŞEMBE
13.00 Kırklarelispor - Gaziantep Futbol Kulübü
14.30 İstikbal Mobilya Kayserispor - Manisa Futbol Kulübü
16.30 Altınordu - Yukatel Denizlispor
18.30 Çaykur Rizespor - Yılport Samsunspor
20.45 Beşiktaş - Anagold 24Erzincanspor
2'NCİ MAÇLAR
17 ARALIK SALI
13.00 Van Spor Futbol Kulübü - Kasımpaşa
14.30 Antalyaspor - Eyüpspor
16.30 Yılport Samsunspor - Çaykur Rizespor
18.30 Adanaspor - Aytemiz Alanyaspor
20.45 Tuzlaspor - Galatasaray
18 ARALIK ÇARŞAMBA
13.00 Anagold 24Erzincanspor - Beşiktaş
13.45 Keçiörengücü - BtcTurk Yeni Malatyaspor
14.30 Gaziantep Futbol Kulübü - Kırklarelispor
16.30 Demir Grup Sivasspor - Esenler Erokspor
18.30 Göztepe - Fatih Karagümrük
20.45 İstanbulspor - Fenerbahçe
19 ARALIK PERŞEMBE
13.00 Manisa Futbol Kulübü - İstikbal Mobilya Kayserispor
14.30 Yukatel Denizlispor - Altınordu
16.30 Medipol Başakşehir - Hekimoğlu Trabzonspor
18.30 Bursaspor - B.B. Erzurumspor
20.45 Trabzonspor - Altay
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