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Türkiye Kupası'nda Antalya derbisi heyecanı yaşanacak

Fraport TAV Antalyaspor, Ziraat Türkiye Kupası yarı finalinde yarın Aytemiz Alanyaspor ile karşı karşıya gelecek.
Türkiye Kupası'nda Antalya derbisi heyecanı yaşanacak

Antalya Stadı'ndaki mücadele saat 20.45'te başlayacak.

Tek maç eleme usulüne göre oynanacak karşılaşmada üstünlük sağlayacak ekip, adını finale yazdıracak.

Kırmızı-beyazlılar, 3 gün önce Aytemiz Alanyaspor ile ligde oynadığı maçı 4-0, bu sezon ki ilk maçı 2-0 kaybetti.

Bugüne kadar lig ve kupada oynanan 15 Antalya derbisinde 4'ü iç sahada 5 galibiyeti bulunan Fraport TAV Antalyaspor, rakibine 4'ü iç sahada 8 kez mağlup oldu. İki mücadele golsüz berabere tamamlandı.

Antalyaspor, 15 karşılaşmada rakibinin 25 golüne 15 kez ağları sarsarak karşılık verdi.

Geçen sezonda aynı rakipleri eleyip yarı finalde karşılaştılar
Geçen sezonda da bu sezon olduğu gibi çeyrek finalde Demir Grup Sivasspor'u eleyen kırmızı-beyazlılar, aynı şekilde çeyrek finalde Galatasaray'ı turnuva dışına iten turuncu-yeşillilerle kupa yarı finalinde karşılaşmıştı.

Antalyaspor, Alanyaspor'a yarı final ilk maçında 1-0, ikinci karşılaşmada 4-0 mağlup olarak turnuvaya veda etmişti.

Kaynak: Haber Kaynağı
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