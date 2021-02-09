  • BIST 1.538
  • Altın 418,878
  • Dolar 7,0805
  • Euro 8,5528
  • Ankara 14 °C
  • İstanbul 17 °C
  • İzmir 17 °C
  • Konya 14 °C
»

Türkiye Kupası'nda Antalya takımlarının çeyrek final heyecanı

Antalya'nın Süper Lig temsilcileri Aytemiz Alanyaspor Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde yarın Galatasaray, Fraport TAV Antalyaspor 11 Şubat Perşembe günü Demir Grup Sivasspor ile deplasmanda karşılaşacak.
Türkiye Kupası'nda Antalya takımlarının çeyrek final heyecanı

Akdeniz ekipleri, tek maç eliminasyon usulüne göre oynanacak çeyrek finalde rakiplerine karşı geçen sezon olduğu gibi bir kez daha üstünlük sağlamaları durumunda, yine yarı finalde kozlarını paylaşacak.

Geçen sezon kulüp tarihinde ilk defa kupada finale yükselme başarısını gösteren Alanyaspor, bu sezonki mücadeleye 5. turdan katıldı.

Turuncu-yeşilliler, bu turda Adanaspor'u 5-1, son 16 turunda Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u 4-1 mağlup etti.

Alanyaspor, çeyrek finaldeki rakibi Galatasaray ile geçen sezon yine çeyrek finalde eşleşti. 2019-2020 sezonundaki ilk maçta sarı-kırmızılıları iç sahada 2-0 yenen turuncu-yeşilli ekip, rövanş karşılaşmasını 3-1 kaybetmesine rağmen skor avantajıyla yarı finale yükseldi.

Alanyaspor, çift maçlı eleme usulüyle oynanan yarı finalde Antalyaspor'u ilk maçta 1-0, rövanşta 4-0 yendi.

Turuncu-yeşilliler, finalde ise Trabzonspor'a 2-0 kaybederek organizasyonu ikinci tamamladı.

Teknik direktör Çağdaş Atan'ın öğrencileri, bu sezon ligde de başarılı performans sergiliyor. 5 maçlık yenilmezlik serisi yakalayan, bu karşılaşmalardan 3 galibiyet, 2 beraberlik yaşayan Alanyaspor, bu sezon Galatasaray'ı 5. hafta mücadelesinde deplasmanda 2-1 mağlup etti.

Antalyaspor'un kupadaki başarısı
Kupa mücadelesine 4. turdan katılan Fraport TAV Antalyaspor ise Pendikspor'u 2-0'lık skorla kupa dışına gönderdikten sonra 5. turda Beypiliç Boluspor'u 1-0, son 16 turunda Bursaspor'u 3-0 yendi.

Antalyaspor, 11 Şubat Perşembe günü Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde Demir Grup Sivasspor ile deplasmanda karşılaşacak.

Teknik direktör Ersun Yanal'ın çalıştırdığı Antalyaspor, ligde ve kupada oynadığı son 9 maçında mağlup olmadı, bu karşılaşmalardan 4 galibiyet, 5 beraberlikle ayrıldı.

Antalyaspor, geçen sezon çift maçlı eleme usulüyle oynanan çeyrek finalde Sivasspor ile iç sahada 0-0, dış sahada 1-1 berabere kalarak yarı finale yükseldi.

Kırmızı-beyazlılar, bu sezon ise ligde Demir Grup Sivasspor ile 12. hafta mücadelesinde deplasmanda golsüz berabere kaldı.

Kaynak: Haber Kaynağı
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Ahmet Ağaoğlu: Zemin çok kötüydü08 Şubat 2021 Pazartesi 23:06
  • Yeni Malatyaspor – Trabzonspor maçının ardından08 Şubat 2021 Pazartesi 22:20
  • Fenerbahçe, Medipol Başakşehir maçına hazır08 Şubat 2021 Pazartesi 20:27
  • Konyaspor'da İsmail Kartal dönemi sona erdi08 Şubat 2021 Pazartesi 16:03
  • İttifak Holding Konyaspor, İsmail Kartal ile yollarını ayırdı08 Şubat 2021 Pazartesi 15:51
  • Hamilton, Mercedes F1 Takımı ile bir yıllık sözleşme imzaladı08 Şubat 2021 Pazartesi 15:24
  • Marcelo Saracchi'den Galatasaray'a kötü haber08 Şubat 2021 Pazartesi 15:23
  • Galatasaray'da Gedson Fernandes ilk antrenmanına çıktı08 Şubat 2021 Pazartesi 14:33
  • Rusya A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Cherchesov'dan Antalya'daki Kovid-19 tedbirlerine övgü08 Şubat 2021 Pazartesi 12:51
  • Antalyaspor, yakaladığı sekiz maçlık yenilmezlik serisiyle alt sıralardan kurtuldu08 Şubat 2021 Pazartesi 11:47
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti