Türkiye Kupası'nda çeyrek final ve yarı final eşleşmeleri belli oldu

Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek ve Yarı Final kura çekimi, TFF Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri Orhan Saka Konferans Salonu'nda yapıldı.
ÇEYREK FİNAL EŞLEŞMELERİ;
Trabzonspor - BB Erzurumspor
Kırklarelispor - Fenerbahçe
Antalyaspor - Demir Grup Sivasspor
Aytemiz Alanyaspor - Galatasaray
YARI FİNAL EŞLEŞMELERİ;
Trabzonspor - Erzurumspor V Kırklarelispor - Fenerbahçe
Antalyaspor - Sivasspor V Alanyaspor - Galatasaray
MAÇLAR NE ZAMAN OYNANACAK?
Çeyrek final ilk maçları 4-5-6 Şubat, rövanş karşılaşmaları ise 11-12-13 Şubat tarihlerinde oynanacak.
Yarı final ilk maçları 3-4-5 Mart, rövanşlar ise 21-22-23 Nisan'da yapılacak.
Final müsabakası ise 21 Mayıs 2020'de oynanacak.
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.