Türkiye Kupası'nda eşleşmeler belli oldu

Ziraat Türkiye Kupası'nda 5. tur eşleşmeleri İstanbul'da gerçekleştirilen kura çekimiyle belli oldu.

Ziraat Türkiye Kupası'nda 5. tur kura çekimi Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri Orhan Saka Konferans Salonu'nda yapıldı.

İŞTE EŞLEŞMELER

Fatih Karagümrük - Göztepe

Yeni Malatyaspor - Keçiörengücü

Esenler Erokspor - Sivasspor

Kırklarelispor - Gaziantep FK

Kayserispor - Manisa FK

BB Erzurumspor - Bursaspor

Kasımpaşa - Vanspor

Eyüpspor - Antalyaspor

Çaykur Rizespor - Yılport Samsunspor

Altınordu - Yukatel Denizlispor

Aytemiz Alanyaspor - Adanaspor

Galatasaray - Tuzlaspor

Beşiktaş - Anagold 24Erzincanspor

Altay - Trabzonspor

Fenerbahçe - İstanbulspor

Hekimoğlu Trabzon - Medipol Başakşehir

32 TAKIMIN RAKİBİ BELLİ OLUYOR

Kupada 4. turu geçen 27 takım ile Süper Lig'de geçen sezonu ilk 5 sırada tamamlayan Galatasaray, Medipol Başakşehir, Beşiktaş, Trabzonspor ve BtcTurk Yeni Malatyaspor, 5. turda mücadele edecek. 4. turda Tarsus İdman Yurdu'nu eleyen Fenerbahçe de kura çekiminde yer alacak.

MAÇLAR ARALIK'TA OYNANACAK

Çift maç eleme usulüne göre oynanacak 5. turda ilk karşılaşmalar 3, 4 ve 5 Aralık'ta, rövanş müsabakaları ise 17, 18 ve 19 Aralık'ta yapılacak.