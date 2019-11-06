Türkiye Kupası'nda eşleşmeler belli oldu

Ziraat Türkiye Kupası'nda 5. tur kura çekimi Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri Orhan Saka Konferans Salonu'nda yapıldı.
İŞTE EŞLEŞMELER
Fatih Karagümrük - Göztepe
Yeni Malatyaspor - Keçiörengücü
Esenler Erokspor - Sivasspor
Kırklarelispor - Gaziantep FK
Kayserispor - Manisa FK
BB Erzurumspor - Bursaspor
Kasımpaşa - Vanspor
Eyüpspor - Antalyaspor
Çaykur Rizespor - Yılport Samsunspor
Altınordu - Yukatel Denizlispor
Aytemiz Alanyaspor - Adanaspor
Galatasaray - Tuzlaspor
Beşiktaş - Anagold 24Erzincanspor
Altay - Trabzonspor
Fenerbahçe - İstanbulspor
Hekimoğlu Trabzon - Medipol Başakşehir
32 TAKIMIN RAKİBİ BELLİ OLUYOR
Kupada 4. turu geçen 27 takım ile Süper Lig'de geçen sezonu ilk 5 sırada tamamlayan Galatasaray, Medipol Başakşehir, Beşiktaş, Trabzonspor ve BtcTurk Yeni Malatyaspor, 5. turda mücadele edecek. 4. turda Tarsus İdman Yurdu'nu eleyen Fenerbahçe de kura çekiminde yer alacak.
MAÇLAR ARALIK'TA OYNANACAK
Çift maç eleme usulüne göre oynanacak 5. turda ilk karşılaşmalar 3, 4 ve 5 Aralık'ta, rövanş müsabakaları ise 17, 18 ve 19 Aralık'ta yapılacak.
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