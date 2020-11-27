Türkiye Kupası'nda eşleşmeler belli oldu

Futbolda Ziraat Türkiye Kupası 5. tur kura çekimi TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri Orhan Saka Salonu'nda gerçekleştirildi.
EŞLEŞMELER
Sivasspor - Giresunspor
Kasımpaşa - Muğlaspor
Yeni Malatyaspor - Hekimoğlu Trabzon
BB Erzurumspor - Esenler Erokspor
Antalyaspor - Boluspor
Konyaspor - Altınordu
Trabzonspor - Adana Demirspor
Çaykur Rizespor - Eskişehirspor
Beşiktaş - Tarsun İdmanyurdu
Galatasaray - Darıca Gençlerbirliği
Alanyaspor - Adanaspor
Göztepe - Bursaspor
Fenerbahçe - Karacabey Belediyespor
Gençlerbirliği - Tuzlaspor
Gaziantep FK - Kocaelispor
Başakşehir - Turgutluspor
Kupada 5. tur karşılaşmaları 15, 16, 17 Aralık'ta kuraya seri başı olarak giren takımların sahasında tek maç eleme sistemiyle oynanacak.
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