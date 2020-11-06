Türkiye Kupası'nda eşleşmeler belli oldu: Fenerbahçe'nin rakibi belli oldu

Ziraat Türkiye Kupası'nda 4. Eleme Turu eşleşmeleri belli oldu. Kovid-19 sağlık tedbirleri kapsamında kulüp temsilcilerinin katılmadığı kura çekimi yapıldı.
4. Eleme Turu'nda Fenerbahçe'nin rakibi Sivas Belediyespor oldu.
İŞTE EŞLEŞMELER
BB Erzurumspor - Ankaraspor Demirspor
Adana Demirspor - Afjet Afyonspor
Çaykur Rizespor - Uşakspor
İstanbulspor - Tarsus İdman Yurdu
Göztepe - Kırıklarelispor
Bandırmaspor - Darıca Gençlerbirliği
Gaziantep FK - Serik Belediyespor
Ankaraspor - Muğlaspor
Tuzlaspor - Sultanbeyli Bld.
Konyaspor - Manisa FK
Altınordu - Çorum FK
Kasımpaşa - Anagold24 Erzincanspor
Adanaspor - Sakaryaspor
Boluspor - Kahramanmaraşspor
Denizlispor - Turgutluspor
Hatayspor - Karacabey Bld.
Keçiörengücü - Kocaelispor
Giresunspor - Niğde Anadolu FK
Bursaspor - Karatay Termal 1922 Konyaspor
Fenerbahçe - Sivas Bld.
Antalyaspor - Pendikspor
Eskişehirspor - Kastamonuspor
Gençlerbirliği - Kırşehir Bld.
Yeni Malatyaspor - Etimesgut Bld.
Kayserispor - Hekimoğlu Trabzon
Fatih Karagümrük - Esenler Erokspor
Tek maç eliminasyon sistemiyle 4 turda maçlar, 24, 25 ve 26 Kasım'da seri başı takımların sahasında oynanacak.
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