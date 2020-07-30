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Türkiye Kupası'nda şampiyon Trabzonspor!

Karadeniz temsilcisi, tarihindeki 9. Ziraat Türkiye Kupası'nı müzesine götürdü
Türkiye Kupası'nda şampiyon Trabzonspor!

Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası finalinde Aytemiz Alanyaspor'u 2-0 yendi. Goller Abdülkadir Ömür ve Alexander Sörloth'tan geldi. Kupayı 9. kez müzesine götüren bordo-mavililer, organizasyonda 10 yıl sonra mutlu sona ulaştı.

Ziraat Türkiye Kupası finalinde Trabzonspor ile Aytemiz Alanyaspor, İstanbul Atatürk Olimpiyat Stadı'nda karşı karşıya geldi.

Trabzonspor'dan ayrılan teknik direktör Hüseyin Çimşir'in yerine takımın başında yardımcı antrenör Eddie Newton çıktı.

İlk yarıda Aytemiz Alanyaspor'a göre rakip yarı sahada daha çok gözüken takım Trabzonspor oldu. Bordo-mavili ekip, 25. dakikada Süper Lig'i gol kralı olarak bitiren Alexander Sörloth'un asistinde Abdülkadir Ömür'ün golüyle 1-0 öne geçti. İlk yarı bu sonuçla sona erdi.

İkinci yarıda, 90+10'da Alexander Sörloth ile bir gol daha bulan Trabzonspor, finali 2-0 kazandı ve 2019-2020 Ziraat Türkiye Kupası'nı kazanan taraf oldu.

Karadeniz temsilcisi, tarihindeki 9. Ziraat Türkiye Kupası'nı müzesine götürdü.

Bordo-mavili ekip, kupayı en son 2009-2010 sezonunda kazanmıştı.

Erdoğan'dan tebrik mesajı

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "2020 Ziraat Türkiye Kupası şampiyonu olan Trabzonspor’u ve tüm Trabzonsporluları gönülden tebrik ediyorum" dedi.

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu da Trabzonspor'u şu mesajla tebrik etti:

"İstanbul Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda oynanan 2019-2020 Sezonu 58'inci Ziraat Türkiye Kupası Finali’nde Aytemiz Alanyaspor’u mağlup ederek şampiyon olan Trabzonspor Kulübü’nü kutluyorum. Futbolcuları, teknik heyeti, yönetimi ve bordo mavili camiayı tebrik ediyorum."

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