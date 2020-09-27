Türkiye kupasının sahibi Etimesgut Belediyespor

21-26 Eylül 2020 tarihlerinde Bitlis'te düzenlenen Ampute Futbol Türkiye Kupası sona erdi.

Ampute Futbol Türkiye Kupası final maçı, Şahinbey Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü ile Etimesgut Belediyesi Ampute Spor Kulübü arasında oynandı.

Ampute Futbol Türkiye Kupası'nda rakiplerini yenerek finale kadar yükselen Etimesgut Belediyesi Ampute Futbol takımı finalde karşılaştığı Şahinbey Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübünü 3-0 yenerek Türkiye Kupasının sahibi oldu.

BU GURUR ETİMESGUT’UN

Etimesgut Belediyesi Ampute Futbol takımını kutlayan Belediye Başkanı Enver Demirel, “Ampute takımımız Türkiye'nin en kapsamlı yerleşkesi olan Devlet Bahçeli Tesislerimizde faaliyetlerini yürütüyor. Antrenmanlarını bu tesiste yapan, büyük başarılara imza atan ve son olarak da Türkiye Kupasını kazanarak Etimesgut’umuza bu gururu yaşatan bütün sporcularımı tek tek tebrik ediyorum” dedi.

