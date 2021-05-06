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Türkiye, Letonya'nın 1915 olaylarını "soykırım" olarak nitelendiren kararını şiddetle kınadı

Türkiye, Letonya parlamentosunda kabul edilen ve 1915 olaylarını "soykırım" olarak nitelendiren kararın, tarihi, siyasi saiklerle yeniden yazma niteliğindeki hükümsüz bir teşebbüs olduğunu belirterek kararı şiddetle kınadı.
Türkiye, Letonya'nın 1915 olaylarını "soykırım" olarak nitelendiren kararını şiddetle kınadı

Dışişleri Bakanlığı, Letonya parlamentosunun 1915 olayları konusunda aldığı karar hakkında yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada, Letonya parlamentosunda bugün kabul edilen ve 1915 olaylarını "soykırım" olarak nitelendiren kararın, hükümsüz bir teşebbüs olduğu vurgulanarak "Bu talihsiz ve hukuk dışı kararı reddediyor ve şiddetle kınıyoruz" ifadelerine yer verildi.

"Parlamentolar tarih yazma ve yargılama mekanları değildir." denilen açıklamada, 1915 olaylarına ilişkin olarak, uluslararası hukukta tanımlanmış soykırım ifadesinin kullanılabilmesi için gereken şartların hiçbirinin mevcut olmadığına dikkat çekildi.

Açıklamada, bu teşebbüsün, başta 1948 Soykırımın Önlenmesi ve Cezalandırılması Sözleşmesi hükümleri olmak üzere, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinin 1915 olaylarının tartışmalı niteliğini açıkça ifade eden 2013 ve 2015 tarihli kararlarına da aykırı olduğu belirtildi.

Söz konusu kararın, Letonya'nın işgalinin 80. yıl dönümü vesilesiyle kendi tarihindeki olaylara ilişkin yapmış olduğu, tarihi olaylara dürüst ve adil şekilde yaklaşılmasının uluslararası ilişkilerin bir ön şartı olduğu yönündeki açıklamasıyla da çeliştiği ve bu bağlamda da bir çifte standardı ortaya koyduğu anımsatıldı.

Açıklamada şunlar kaydedildi:

"Letonya parlamentosunu tarihten düşmanlık çıkarmaya çalışan bazı çevrelerin gündemine hizmet etmek yerine, bu yanlış adımını geri almaya, başta Türk ve Ermeni halkları arasında olmak üzere, bölgede barış içinde bir arada yaşama pratiğinin tesis edilmesine yönelik çabaları desteklemeye davet ediyoruz."

Kaynak: Haber Kaynağı
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