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Türkiye LNG yakıt ikmal merkezi olacak

BOTAŞ, Arkas Holding iştiraki Arkas Petrol ve Japonya’dan Sumitomo Corporation arasında imzalanan gizlilik anlaşmasıyla, LNG’nin gemilerde yakıt olarak kullanımında iş birliği yapılmasına dair ortak çalışmalarda mutabakata varıldı.
Türkiye LNG yakıt ikmal merkezi olacak

Boru Hatları ile Petrol Taşıma AŞ'den (BOTAŞ) yapılan açıklamaya göre, deniz taşımacılığında çevreci ve doğa dostu yakıtların kullanımı konusunda çalışmalar hız kazandı.

Uluslararası Denizcilik Örgütü'nün (IMO) gemilerde kullanılacak yakıtların emisyon oranlarının düşürülmesini zorunlu kılan yeni düzenlemeleri nedeniyle söz konusu anlaşma büyük önem taşıyor.

IMO, 2030'da karbondioksit salımının yüzde 40, 2050’de ise yüzde 70 oranında azaltılmasını öngörüyor. Bu nedenle LNG yakıtlı gemilerin ve LNG bunkering istasyonlarının sayısının artması bekleniyor.

BOTAŞ'ın Türkiye'nin en çevreci kamu kuruluşu olma hedefine değinilen açıklamada, "BOTAŞ, Arkas Holding iştiraki Arkas Petrol ve Japonya’nın en büyük holdinglerinden biri olan Sumitomo Corporation arasında imzalanan gizlilik anlaşmasıyla, LNG’nin gemilerde yakıt olarak kullanımında iş birliği yapılmasına dair ortak çalışmalarda mutabakata varıldı." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, Türkiye'nin, halihazırda Doğu Akdeniz'den geçen gemiler için en büyük yakıt tedarik merkezlerinden biri konumunda olduğuna dikkat çekilerek, şunlar kaydedildi:

"Ağırlıklı olarak Avrupa’da Rotterdam ve Barcelona gibi ana terminallerde yapılan LNG bunkering faaliyetlerinin gerçekleştirilmesinde kullanılan bunker gemilerinin sayısı her geçen gün artıyor. 2019'da yalnızca 6 olan bunker gemi sayısı 2020'de iki katına çıktı. Siparişte olan bunker gemisi sayısı ise 27."

Türkiye LNG yakıt ikmal merkezi olacak
Açıklamada görüşlerine yer verilen BOTAŞ Genel Müdürü Burhan Özcan, "23 bin kilometre ulusal ve uluslararası petrol ve doğal gaz boru hatlarını, Silivri ve Tuz Gölü Doğal Gaz Yer Altı Depolama Tesisleri'ni ve Dörtyol FSRU, Marmara Ereğlisi LNG Gazlaştırma Tesisi olmak üzere 2 gazlaştırma ünitesini uluslararası standartlara göre ve 'En Çevreci Kuruluş Olma' mottosu ile işleten BOTAŞ, global enerji piyasasının en büyük oyuncularından birisidir. LNG bunkering hizmetinin ülkemiz için bir ilk olması ve denizlerde daha çevreci yakıtların kullanılmasını destekleyen politikamız sonucunda 'LNG Yakıt İkmal Merkezi’nin' kurulması, ilklerin öncüsü olan BOTAŞ ve ülkemiz adına mutluluk veren yeni bir adım." değerlendirmesinde bulundu.

Arkas Petrol Genel Müdürü Seçkin Gül de Arkas'ın güçlü gemi filosuyla denizcilik sektöründe öncü olduğunu vurgulayarak, "Bu üçlü anlaşma ile Türkiye, Doğu Akdeniz'in LNG yakıt ikmal merkezi olacaktır." ifadelerini kullandı.

Sumitomo Corporation Türkiye Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Yukio Kanazawa ise şunları kaydetti:

"Sumitomo Corporation, doğal gaz ve LNG alanına yatırım yapan, deneyimli ve küresel çaplı bir ticaret şirketidir. Asya ve Kuzey Amerika’da LNG yakıt ikmalini başlatan küresel gemi yakıt tedarikçisi olarak bizler, bu alanda uzun yıllardır faaliyet gösteriyor ve kurumsal çapta 2050 yılına kadar karbon nötr olmayı hedefliyoruz. Güçlü ve alanında deneyimli Türk iş ortaklarımızla birlikte sera gazı emisyonunun azaltılması ve Türkiye’de bir LNG yakıt ikmali merkezinin kurulmasına katkıda bulunmaktan mutluluk duyuyoruz."

Kaynak: Haber Kaynağı
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