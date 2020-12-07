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Türkiye-Macaristan KEK VII. Dönem Toplantısı yarın yapılacak

Türkiye-Macaristan KEK VII. Dönem Toplantısı, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank ile Macaristan Dışişleri ve Ticaret Bakanı Szijjarto'nun eş başkanlığında Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi'nde yarın gerçekleştirilecek.
Türkiye-Macaristan KEK VII. Dönem Toplantısı yarın yapılacak

Türkiye-Macaristan Karma Ekonomik Komisyon (KEK) VII. Dönem Toplantısı yarın Ankara'da düzenlenecek.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, toplantı Bakan Mustafa Varank ile Macaristan Dışişleri ve Ticaret Bakanı Peter Szijjarto'nun eş başkanlığında Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi'nde saat 10.00'da gerçekleştirilecek.

Toplantıda, ​​​​​2013'te stratejik ortaklık düzeyine gelen Türkiye ile Macaristan ilişkilerinde ekonomik iş birliğinin geliştirilmesi için atılacak adımları değerlendirilecek.

KEK toplantısında sanayi, teknoloji, ikili ticaret hacmi gibi konuların yanı sıra ulaştırma, tarım, sağlık, enerji gibi ekonominin bütün alanlarında ikili iş birliğinin geliştirilmesi bekleniyor.

Toplantı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Macaristan Başbakanı Victor Orban tarafından belirlenen ikili ticaret hacminin 6 milyar dolara çıkarılması hedefine ulaşılması için büyük önem taşıyor.

Kaynak: Haber Kaynağı
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